Kınalıada Korveti denize indirildi

MİLGEM Projesi kapsamında üretilen ada sınıfı korvetlerden dördüncüsü Kınalıada, denize indirildi.

MİLGEM Projesi kapsamında üretilen ada sınıfı korvetlerden dördüncüsü Kınalıada, denize indirildi.



Toplam 8 gemiden oluşan MİLGEM Projesi'nin dördüncü gemisi olan Kınalıada Korveti'nin inşasına 2015 yılında başlandı.



20 ayda 29 adet blokun inşa edilmesiyle kızak üstünde birleşimi tamamlanan Kınalıada Korveti; 99,5 metre boyunda, 14,4 metre genişliğinde ve 2 bin 400 ton deplasmana sahip.



Su üstünde saatte 54 kilometre üzerinde sürat yapan Kınalıada Korveti'nde toplam 106 personel görev alacak.











