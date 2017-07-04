Son Dakika!
04 Temmuz 2017 12:17 | Son Güncelleme: 04 Temmuz 2017 12:23

Kınalıada Korveti denize indirildi

MİLGEM Projesi kapsamında üretilen ada sınıfı korvetlerden dördüncüsü Kınalıada, denize indirildi.

Kınalıada Korveti denize indirildi

MİLGEM Projesi kapsamında üretilen ada sınıfı korvetlerden dördüncüsü Kınalıada, denize indirildi.

Toplam 8 gemiden oluşan MİLGEM Projesi'nin dördüncü gemisi olan Kınalıada Korveti'nin inşasına 2015 yılında başlandı.

20 ayda 29 adet blokun inşa edilmesiyle kızak üstünde birleşimi tamamlanan Kınalıada Korveti; 99,5 metre boyunda, 14,4 metre genişliğinde ve 2 bin 400 ton deplasmana sahip.

Su üstünde saatte 54 kilometre üzerinde sürat yapan Kınalıada Korveti'nde toplam 106 personel görev alacak.

GRAFIK_12421246_040720171145370000_R_GEN_20170704000000_aa-graphic-20170704-12421246



Etiketler: kınalıada korvetimilgem projesi


0Yorum Yap