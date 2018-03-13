Irak'ta kimyasal silahların imhası tamamlandı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, Irak'ta kimyasal silahların imha edilme sürecinin tamamlandığını belirterek, Irak hükümetini tebrik etti.

Üzümcü, Lahey'de KSYÖ merkezinde, Irak Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Abdulrezzak Abdulcelil El İsa'nın ziyareti sırasında Irak'ın kimyasal silahlarını imha etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Irak'ın kimyasal silahlarını imha sürecinin tamamlandığını ifade eden Üzümcü, "Bu olağanüstü başarıyı memnuniyetle karşılıyorum ve Irak hükümetini kimyasal silahlarını imha etme konusunda gösterdiği çaba için tebrik ediyorum." dedi.

KSYÖ'nün yeni çalışmaları hakkında Bakan İsa'yı bilgilendiren Üzümcü, Irak hükümetine kimyasal silahların imhası dolayısıyla sertifika verdi.



