Kimyasal silah kullanımı uluslararası hukukun ciddi biçimde ihlalidir

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Esed rejiminin İdlib'de kimyasal silah kullanımının, uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlenen basın toplantısında "Beşşar Esed rejiminin İdlib'de kimyasal silah kullanmasına" ilişkin sorular üzerine, bu haberleri teyit edebilecek durumda olmadıklarını söyledi.



Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün konuyla ilgili bilgi toplamaya başladığını belirten Dujarric, kimyasal silah kullanıldığına dair haberlerin son derece kaygı verici olduğunu kaydetti.



"Kimyasal silah kullanımı uluslararası barış ve güvenliğe tehdittir ve uluslararası hukukun ciddi biçimde ihlalidir." ifadesini kullanan Dujarric, konuya ilişkin ilerleyen saatlerde daha detaylı açıklama yapacaklarını sözlerine ekledi.



Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine sabah düzenlediği kimyasal saldırıda, çoğu çocuk 100'den fazla sivilin öldüğü, 500 kişinin gazdan etkilendiği belirtilmişti.



Suriye'de Esed rejimi, son 10 günde 4 kez sivillere yönelik kimyasal silah saldırısı düzenlerken, İdlib'in El Habit beldesine dün gece gerçekleştirilen klor gazlı saldırıda da 20 sivil zehirlenmişti.