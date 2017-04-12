Kimyasal saldırıdan Suriye rejiminin sorumlu olduğuna şüphe yok

ABD Savunma Bakanı Mattis, Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen kimyasal saldırıya ilişkin, "Kimyasal saldırı kararının verilmesinden ve saldırının kendisinden Suriye rejiminin sorumlu olduğuna hiç şüphe yoktur." dedi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis ile ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, Pentagon'da, Suriye rejimine ait Şayrat Hava Üssü'ne ABD'nin düzenlediği füze saldırısıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.



İdlib'deki kimyasal saldırıyı kimin yaptığıyla ilgili kendi açılarından bir belirsizlik olmadığına dikkat çeken Mattis, "Kimyasal saldırı kararının verilmesinden ve saldırının kendisinden Suriye rejiminin sorumlu olduğuna hiç şüphe yoktur." şeklinde konuştu.



ÖNCELİK DEAŞ, KİMYASAL SİLAHA KARŞI "ÖLÇÜLÜ" ASKERİ KARŞILIK



Mattis, bununla birlikte ABD'nin Suriye'deki önceliğinin değişmediğini, DEAŞ'ın yok edilmesinin ABD ulusal güvenliği açısından en önemli öncelik olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "ABD'nin Suriye'deki askeri politikası değişmedi." ifadesini kullandı.



ABD'nin, kimyasal silah kullanımı konusunda oldukça hassas olduğuna işaret eden Mattis, "Kimyasal silahların kullanımını engellemek için ölçülü askeri karşılıklar vermeye devam edeceklerini" ifade etti.



BEYAZ SARAY'DAN "SARİN GAZI" AÇIKLAMASI



Sabah saatlerinde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, basın mensuplarını bilgilendirme toplantısında, İdlib'de sarin gazı kullanıldığı sonucuna net olarak ulaştıkları bilgisini paylaştı.



Sarin gazının kullanıldığını gösteren net deliller olduğunu ve bu gazın ancak Suriye rejimi tarafından kullanılmış olabileceğini anlatan yetkili, "Bölgedeki DEAŞ ve diğer terör gruplarının elinde sarin olduğunu gösteren bir değerlendirmemiz yok." dedi. Ellerindeki delillere göre bu saldırıyı bölgedeki devlet-dışı aktörlerin ya da bir terör örgütünün yapmadığını söyleyen yetkili, Suriye'nin (imzaladığı anlaşmaya uyarak) tüm kimyasal silahlarını elinden çıkarmadığının açıkça belli olduğunu vurguladı.



"RUSLAR, ORADA OLAN BİTENLERİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR"



Esed rejimiyle yakın askeri işbirliği içinde olan ve İdlib'deki saldırıdan muhalifleri sorumlu tutan Moskova yönetimini de suçlayan yetkili, "Sanıyorum Ruslar, orada olan bitenleri örtmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.



Aynı Beyaz Saray yetkilisi, askeri olarak birbirine bu kadar yakın çalışan iki unsurdan biri olan Ruslara, "Esed rejiminin kimyasal silah kullanımından nasıl haberdar olmadıklarının" sorulması gerektiğini de kaydetti.