"Kimyasal saldırı bölgesinde muhalifler yoktu"

Suriyeli muhalif grup Ahraru’ş Şam sözcüsü Muhammed Ebu Zeyd, Suriye’de İdlib ilinin güneyindeki Han Şeyhun beldesine yapılan kimyasal saldırıda sivil alanların hedef alındığını söyledi.

Grubun sözcüsü Zeyd, yaptığı açıklamada, "Han Şeyhun kentinde hedef alınan bölgede kentin yerlilerinin yanı sıra komşu bölgelerden kente sığınan aileler yer alıyordu. Hedef alınan noktada askeri gruplardan kimse bulunmuyordu." dedi.



Zeyd, kimyasal saldırının arkasında rejimin Hama kırsalında ilerleyen muhaliflerin direncini kırmak olduğunu belirtti.



Beşşar Esed rejiminin dün sabah İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında en az 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil de kimyasal maddeden etkilenmişti.



Kimyasal silah saldırısının ardından kurtarma faaliyetleri devam ederken aidiyeti henüz bilinmeyen uçaklar da bir hastane ve bir sivil savunma merkezini vurmuştu.



Uluslararası toplum saldırıyı kınamış, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), saldırıyla ilgili bugün acilen toplanma kararı almıştı.