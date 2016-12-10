Kullanılmayan giysilerden oyuncak bebek

Dolgu Oyuncak Bebek Yapımı kursuna katılan ihtiyaç sahibi kadınlar, hem çocukları ya da yakınları hem de para kazanmak için eski giysi ya da kumaşları değerlendirerek oyuncak bebek ve peluş hayvanlar yapıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (GASMEK) dolgu oyuncak bebek yapımı eğitimi alan ev hanımları, çocuklarını ve yakınlarını yaptıkları oyuncaklar ile sevindirirken, bazen de bunları satarak gelir elde ediyor.



GASMEK'teki oyuncak yapımı kursuna katılan ihtiyaç sahibi 30 kadın, bazen yıpranmış bir çorap ya da battaniye, bazen de kullanılmayan kazaklarla birbirinden güzel oyuncaklar yapıyor.



Oyuncakları elyaf ya da pamuklarla doldurduktan sonra diken kadınlar, kurs sayesinde el becerisi de kazanıyor.



Kurs usta öğreticisi Tülay Gözükızıl, kursiyerlerin dolgu oyuncak bebeği daha çok evde kullanılmayan malzemelerden yaptığını belirtti.



Dolgu oyuncakların uzun yıllardır yapıldığını hatırlatan Gözükızıl, farklı model bebeklerde bunu uyguladıklarını, kalıpları çıkarılan oyuncakların içleri doldurularak dikildiğini söyledi.



Kursa daha çok ihtiyaç sahibi kadınların katıldığını kaydeden Gözükızıl, şu bilgileri aktardı:



"Ev hanımları, evdeki eskimiş kazaklar, battaniyeler ve kumaşlardan çok güzel oyuncak bebekler yapıyor. Çocuklarımızın oynayabileceği, sağlıklı oyuncaklar yapıyoruz. Kursa ev hanımlarının ilgi göstermesinin yegane nedeni maddi imkansızlıkları. Bu oyuncakları alan var, alamayan var. Yapılan oyuncakları, çocuk ve torunlarına hediye ediyorlar. Tabii ki satanlar da oluyor. Bu oyuncaklar tamamen sağlıklı. Bunların nasıl yapıldığı belli. İçinde pamuk, sünger ve elyaf var. Dışarından alınan oyuncaklar sağlıksız olabiliyor."



KİMİ ÇORAP, KİMİ KAZAKLA YAPIYOR



Kursiyerlerden Fatma Çoban, bu eğitime 8 yıldır aralıklarla katıldığını belirterek, "Burada kıyafet dikip, torunlarıma oyuncak yapıyorum. Ben torunum için buzağı yaptım. Evde kullanmadığım malzemelerden bebek yapıyorum. Bu yüzden çok fazla maddi giderimiz olmuyor." dedi.



Kursiyerlerden ev hanımı Hatice Dursuntürk de küçük çocuğu olmadığı için yeğenine oyuncak bebek yaptığını ifade ederek, "Yeğenlerim böyle şeyleri çok seviyorlar. Kız yeğenim için oyuncak bebek yaptım, erkek olana ise kardan adam yaptım. Dışarıdan aldığımız oyuncaklar çok pahalı. Bir de çok hızlı yıpranabiliyor. Bu yüzden evde kullanılmayan malzemeleri değerlendirerek kendimiz yapıyoruz." şeklinde konuştu.



Kursiyerlerden Ayfer Yılmaz ise çocuğu için ayıcık yaptığını belirterek, "Çocuğumun kullanmadığı bir tane çorabı vardı. Ondan dolgu oyuncak bebek yaptım. Evde boş oturmaktansa çocuklarımıza oyuncak bebek yapıyoruz. Bu durumdan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA