Kim ne derse desin MHP 16 Nisan'da 'evet' diyecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, 16 Nisan'da milletin bir parti, şahıs, fikir ya da siyaseti değil anayasa değişikliğini onaylayacağını belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin Tekirdağ il binasında partililerle bir araya gelerek, yaşanan siyasi gelişmeler ile ilgili teşkilat içi bilgilendirme toplantısına katıldı.



Toplantının basına açık bölümünde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Durmaz, MHP'nin Türkiye'nin sigortası ve son direniş burcu olduğunu söyledi.



Durmaz, 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra Türkiye'nin çok önemli süreçlerden geçtiğini ve 15 Temmuz darbe girişimininde bunlardan biri olduğunu belirterek,"Herkes bundan sonra yaşanacak gelişmelerdeki sorumluluğun bütün sonuçlarına katlanacaktır. Türkiye'nin geleceği ile oynamaktan çekinmeyenlerden, siyasi ikbal hırsıyla Türkiye'ye çok ağır bir ekonomik ve siyasi kriz bedeli ödetmek isteyenlerden, yaptıkları bu kötülüğün hesabı sorulacaktır. Hedef milli birlik ve kardeşliğimizdir. Türk milletinin tarihsel varlığından rahatsız olan düşman çevreler, FETÖ'yü, IŞİD'i, PKK'yı, PYD-YPG'yi ve DHKP-C'yi infaz ve yıkım için göndermişlerdir. " diye konuştu.



15 Temmuz darbe girişiminin Türk siyaseti için bir ders niteliği taşıdığını vurgulayan Durmaz, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin beka sorunu 15 Temmuz'la birlikte daha da derinleşmiş, muhtemel kaos, darbe ve kriz ihtimalleri daha da görünür hale gelmiştir. Ülkemizi bekleyen yoğun tehlike karşısında Türkiye'ye sahip çıkmak, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ülkeyi yönetenlerle omuz omuza müdafaa etmek önemli hal almıştır. Hükümet sistemi ile ilgili yaptığımız değişikliğin milletimize götürülmesi, son kararın da milli irade tarafından verilmesi gereği hususunda müştereken sonuca vardık. 16 Nisan'da bir parti, bir şahıs, bir fikir, bir siyaset değil, milletimiz önüne koyulan anayasa değişikliğini onaylayacak, kendi geleceği hakkında bir karara verecektir. Kim ne derse desin, Milliyetçi Hareket Partisi 16 Nisan'da 'evet' diyecektir."



"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ TÜRKİYE İÇİN İSTİYORUZ"



"Anayasa değişikliğini Türkiye için istiyoruz." diyen Durmaz, ülkenin zor günlerden geçtiğini, adeta yeniden bir milli mücadelenin verildiğini aktardı.



Durmaz, "Mevcut yönetim sistemiyle daha büyük musibetlere 'dur' demek ve başa çıkmak artık çok zordur. Milliyetçi, ülkücü hareket Türkiye'nin istiklaline bütün dava ve ülkü arkadaşlarıyla sahip çıkacak, Türk-İslam ülküsünün, güçlü bir şekilde temsil ve hak ettiği mertebelere gelmesi için 'evet'te buluşacaktır." ifadelerini kullandı.



'DAVA ARKADAŞLARIMIZLA AYNI YERDE BULUŞACAĞIZ"



Bir gazetecinin MHP tabanında bir görüş ayrılığı olup olmadığı konusundaki sorusu üzerine Durmaz, MHP'de dava arkadaşlığı hukuku olduğunu söyledi.



"Bizde taban yoktur dava arkadaşlığı hukuku vardır. Bizim dava arkadaşlarımızla yeteri kadar bir değerlendirme yapamamaktan kaynaklı zaman zaman bir görüş ayrılıklarımız olmuştur.'' diyen Durmaz, sözlerine şöyle devam etti:



''Bugün de olacak, yarın da olacaktır. Bu tüm diğer siyasi partiler içinde aynı şekilde geçerlidir. Bugün Türkiye'nin her tarafında başladığımız çalışmalarımızla biz bu görüş ayrılıklarının abartıldığı şekilde çok olmadığını çok somut olarak gördük. Çok büyük ölçüde milli duyarlılığa sahip dava arkadaşlarımızla aynı yerde buluşacağız. Hiçbir sorun yok. Arkadaşlarımızın bazı konularda farklı değerlendirmeleri olabilir bunu saygı ile karşılamak lazım. Her farklı değerlendirme yapan arkadaşımız ötekileştirilecek diye bir şey yok. Genel merkezin yetkili organlarının aldığı bir karar karşısında, genel merkezin aksine bir faaliyete girmeleri de teşkilat disipliniyle bağdaşmaz. Onları kendi içimizde oturup konuşacağız. Teşkilatlarımız bir ve bütün içerisinde dimdik ayaktadır.''



Toplantıya, MHP Tekirdağ İl Başkanı Koray Önsel ile çok sayıda partili katıldı.