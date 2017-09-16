Kim Jong-Un dünyaya meydan okudu! Devam edeceğiz

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, önceki gün gerçekleştirilen füze denemesi sırasında yaptığı açıklamada, ABD'nin 'askeri seçenekten bahsetmeye cüret edemeyeceği' bir güç dengesinin sağlanmasını hedeflediklerini açıkladı.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA, önceki gün gerçekleştirilen füze denemesi sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yaptığı açıklamalara yer verdi.



"ABD, KUZEY KORE İÇİN ASKERİ SEÇENEKTEN BAHSEDEMEYECEK"



Sputnik'te yer alan habere göre, "Kuzey Kore'nin asıl amacı, ABD ile gerçek güç dengesini sağlamak" diyen Kim, bu yolla ABD'li yetkililerin Kuzey Kore için askeri seçenekten bahsedemeyeceklerini söyledi.



Kuzey Kore lideri Kim, ABD'nin 'başa çıkamayacağı' güçte bir nükleer yanıt kapasitesi için hazırlandıklarını belirterek, "Onlara, sonu gelmeyen yaptırım ve ambargolara rağmen nükleer gücümüzü tamamlama hedefine nasıl ulaştığımızı açık şekilde göstermek zorundayız" diye konuştu.



Kuzey Kore, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yaptırım kararı, yeni deneme hazırlığı iddiaları ve "Japonya'yı batıralım" açıklamasının ardından Japonya'ya doğru bir füze daha fırlatmıştı. Füze, Japonya hava sahasına girdikten sonra Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.