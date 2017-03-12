"Türkiye koşmak, hızlanmak istiyor"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Kim 'Evet'i engellemeye çalışıyor? Sadece düşünün. Bizim herkesin görüşüne saygımız var ama kim bir arada ona da bakın. Hollanda'nın bu çabası, Almanya'nın bu çabasını sizin takdirinize bırakıyoruz." dedi.

Şimşek, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç'ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da çok önemli bir referandum yapılacağını belirtti.



Türkiye'nin parlamenter sistemle yönetildiğini hatırlatan Şimşek, "Bu parlamenter sistemde, bizim AK Parti'nin dönemi de dahil olmak üzere maalesef kısa ömürlü oldukları için millete hizmet noktasında, icraat noktasında yeterli fırsatı sağlayamıyorlar. 16 Nisan'da vereceğiniz güçlü bir destekle artık hükümetler, 5 yıl kesintisiz size hizmet edecek, sizlerin hizmetkarı olacak. Türkiye, bu sayede daha hızlı koşacaktır. Türkiye'ye artık bu gömlek dar geliyor. Türkiye, koşmak istiyor, hızlanmak istiyor." dedi.



Avrupa'da bazı ülkelerin "Evet" kampanyasını engellemek için kendi ilkelerini, kendi koydukları değerleri ayaklarının altında çiğnediğini belirten Şimşek, "Niye biliyor musunuz? Çünkü bu yeni sistemin Türkiye'yi güçlendireceğini biliyorlar. Bu yeni hükümet sisteminin Türkiye'nin önünü açacağını biliyorlar. Bu bile başlı başına anlamlıdır. Ve 'Evet' demek için, güçlü 'Evet' için bu bile başlı başına bir sebeptir." diye konuştu.



Bu sistem değişikliğinin rejim değişikliğiyle alakalı olmadığını vurgulayan Mehmet Şimşek, "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bu sistem değişmeyecek. Türkiye'nin tek devlet olma, tek vatan olma, tek millet olma, tek bir resmi dilinin olması, değerli kardeşlerim bunların hiçbirisi değişmiyor. Tek bayrak değişmiyor. Tam aksine bunlar güçleniyor. Bazılarının iddia ettiği gibi eyalet sistemi falan da gündemde değil. Bütün bu hususlarla ilgili hiçbir değişiklik yok. Sadece ve sadece hükümetlerin 5 yıl size hizmet etmesinin önünü açıyoruz. Meclisi daha güçlendiriyoruz. Yargıyı bağımsız olduğu kadar tarafsız yapıyoruz." açıklamasında bulundu.



- "HOLLANDA VE ALMANYA'NIN ÇABASINI TAKDİRİNİZE BIRAKIYORUM"



Almanya ve Hollanda ile yaşanan gerginliğe de değinen Başbakan Yardımcısı Şimşek, 16 Nisan'da "Evet" denilmesi halinde Türkiye ekonomisinin daha hızlı büyüyeceğine işaret etti.



Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Belirsizlikler azalacak. Türkiye'nin terörle mücadelede eli güçlenecek. Türkiye'nin bu coğrafyada karşı karşıya olduğu tehditlerle mücadele etme gücü ve kudreti olacak. Şöyle bir bakın kim karşı çıkıyor? Kim eveti engellemeye çalışıyor? Sadece düşünün. Bizim herkesin görüşüne saygımız var ama kim bir arada ona da bakın. Tavsiye ediyorum. Hollanda'nın bu çabası, Almanya'nın bu çabasını sizin takdirinize bırakıyoruz. Geçen hafta Cizre'deydim, Silopi'deydim. Terör örgütü canla, başla hayır kampanyası yapıyor. Ve 'Evet' için çalışan oradaki kardeşlerimize saldırıları, tehditleri zaten okuyorsunuz, görüyorsunuz. Bu bile başlı başına bir mesajdır, başlı başına önemlidir."



