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Kim bu tosuncuk?

Kim bu tosuncuk?

2018'in başlarını geride bıraktığımız şu günlerde gündeme bomba gibi düşen Çiftlik Bank olayının temeli bilgisayar oyunu olarak 2016 yılının Ağustos ayında atıldı. Asıl geçimini Arıcılıkla sağlayan 27 yaşındaki Mehmet Aydın'ın binlerce insanı dolandırdığı süreç böylece başlamış oldu.
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Gündem 17 Mart 2018 - 15:07

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