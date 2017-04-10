Kilosu bin liraya alıcı buluyor

Muğla'da çam ormanlarında çıkan kuzugöbeği mantarı kurusunun kilosu bin liradan, tazesi ise 140 liradan alıcı buluyor.

Köyceğiz, Dalaman ve Ortaca ilçelerinde bahar yağmurlarının başlaması ve hava sıcaklıklarının ılıman gitmesiyle bollaşan kuzugöbeği, yöre halkına da ekonomik girdi sağlıyor.



İlaç sanayisi ve lüks restoranlara satılan kuzugöbeği yurt dışına da ihraç ediliyor.



Zor bulunan bir mantar türü olan kuzugöbeği, yanık orman sahalarında ve dikim alanlarında çıkıyor. Yöre köylüleri, günlük 1 ile 2 kilo arasında kuzugöbeği topluyor. Mantarın yaş halinin kilosu 140 liradan, kurusu ise bin liradan alıcı buluyor.



