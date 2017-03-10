Kilis'te toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

Kilis'te toz bulutu kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili oldu.

Kilis il merkezi ve bazı ilçelerindeki toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi.



Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, güneyden esen rüzgarla Suriye üzerinden gelen toz bulutu, kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili oldu.



Kent merkezinde yoğunluğu artan toz bulutu nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.



Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü Kilis'te, toz bulutu nedeniyle, görüş mesafesi bir kilometrenin altına düştü.



Cadde ve sokaklarda bazı esnafın tozdan etkilenen iş yerlerinin önünü ve camlarını yıkadığı görüldü.



Meteoroloji verilerine göre, toz bulutunun, yarın ve ertesi gün de etkisini sürdürmesi bekleniyor.