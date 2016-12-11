Kilisede facia: En az 200 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, bir kilisenin çatısının çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 200'ü aştığı bildirildi.

Ülkenin güneydoğusunda bulunan Akwa Ibom Eyaleti'nde meydana gelen olayla ilgili açıklama yapan Uyo Eğitim Hastanesi Başhekimi Prof. Etete Peters, ölenlerin sayısının 200'ün üzerinde olduğunu belirtti.



Peters, "Yaralılar bölgedeki farklı hastanelere kaldırıldı. Resmi olarak kaç kişinin öldüğünü söyleyemiyoruz, ancak burada 200'ün üstünde ceset var." açıklamasında bulundu.



Polis yetkilileri de ölenlerin sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.



Olay sırasında çatısı çöken kilisede bulunan Eyalet Valisi Udom Emmanuel yara almadan kurtulmuştu. Vali Sözcüsü Ekerete Udoh, eyalet yönetiminin olayla ilgili soruşturma açacağını kaydetmişti.



Nijerya'nın Lagos kentinde, 12 Eylül 2014'te Tüm Uluslar Sinagog Kilisesi devam eden yenileme çalışmaları sırasında çökmüş, olayda 116 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA