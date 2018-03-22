Kilis'e Atılan Roketlerin Menşeinin Tespit Edildiği İddiası

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı, Kilis'e atılan roketlerin menşeinin tespit edildiği iddiası hakkında açıklamada bulundu.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında Suriye tarafından atılan roketlerin menşeinin belirlediğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde bulunan PKK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik Zeytin Dalı Harekatı sonrasında kent geneline 49 roket atıldığı anımsatıldı.

Düzenlenen saldırılarda 22 sivilin yaralandığı iki kişinin ise hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"22 Mart 2018'de bazı basın yayın organlarında 'Sınır ötesinden atılan roketlerin neden olduğu ölüm olaylarını soruşturan Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin PKK/PYD'nin ABD yapımı silahları kullandığı tezini doğrulayan bulgulara ulaştı' şeklinde yayımlandığı görülmekte, gerçeği yansıtmayan haberler karşısında gerçek durumun açıklanması zarureti hasıl olmuştur. Meydana gelen olaylarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan soruşturma kapsamında ilimize atılan patlayıcı maddelerin menşei ve cinsinin tespiti amacıyla kriminal incelemeye gönderilmekte ve inceleme işlemleri sonuçlanmamış olup halen bir menşei ve cins tespiti yapılmamıştır. Bu nedenle söz konusu haber gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: AA