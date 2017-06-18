Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü sırasında bir partili kalp krizi geçirdi

CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına yönelik tepki yürüyüşü sırasında kortejde bulunan bir kişi kalp krizi geçirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü sırasında kortejde bulunan bir kişi kalp krizi geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği partilinin ambulansla hastaneye kaldırıldığı sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.



Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına yönelik tepki yürüyüşü devam ediyor.



Yürüyüşünün dördüncü gününe Kahramankazan'da Kent Ormanı Piknik Alanı'ndan başlayan Kılıçdaroğlu'nun kortejinde bulunan bir kişi yürüyüş sırasında kalp krizi geçirdi. CHP Mamak ilçe örgütünden olduğu öğrenilen kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Söz konusu kişinin yoğun bakıma alındığı, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kalbi durmuş halde hasteneye getirilen kişi müdahalenin ardından hayata döndürüldü. Halen müşahede altında tutulan hastanın Ankara'daki bir kardiyovasküler yoğum bakım merkezine nakledileceği öğrenildi.