CHP'nin 'adalet' yürüyüşü başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'dan İstanbul'a yapacağı yürüyüş Güvenpark'tan başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili davada tutuklanmasının ardından aldığı İstanbul'a yürüyüş kararını başlatmak üzere Güvenpark'a geldi.



Kemal Kılıçdaroğlu'na parti yöneticilerinin yanı sıra eşi Selvi Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ve nişanlısı Mine Alşan da eşlik etti.



Kılıçdaroğlu, Güvenpark'ta partililer tarafından karşılandı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamanın ardından, elinde "Adalet" yazılı pankartla yürüyüşe başladı.



YÜRÜYÜŞÜMÜZ BU ÜLKEYE ADALET GELİNCEYE KADAR DEVAM EDECEK



Öte yandan Kılıçdaroğlu, Çukurambar'daki evinden ayrılırken, kendisini bekleyen gazetecilere de bir açıklama yaptı.



Ülkede birlikte yaşanması için zorunlu olan adaletin olmadığı yerde devletin ve insanın da bulunmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "O nedenle adalet yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Bugün yürüyeceğim, umuyorum vicdanları sağır olanlar bizim bu yürüyüşümüzün anlamını kavrarlar, umuyorum vicdanları sağır olanlar bizim bu yürüyüşümüze, sesimize, bizim sözümüze kulak verirler." dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu, gerginlik ve kavga istemediklerini, birlikte, huzur içinde yaşamak istediklerini bildirdi.



Mahkemelerde ve hapishanelerde gazetecilerle öğretim üyeleri istemediklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Bunlar bize acı veriyor ve bu acıyı sonlandırmamız gerekiyor. Söylemiştim 'eğer bir bedel ödemek gerekiyorsa, o bedeli önce ben ödeyeceğim.' diye. Şimdi yürüyeceğim İstanbul'a kadar, bu son olmayacak. Bizim yürüyüşümüz bu ülkeye adalet gelinceye kadar devam edecek."







BİZ ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ



Herkesin düşüncesine ve siyasal görüşüne saygılı olduklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, herkesin yargıyı, yargının bağımsızlığını ve adaleti savunmak zorunda olduğunu söyledi.



Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Adaleti savunuyoruz. Bütün dünya duysun. Biz Türkiye'de, kendi topraklarımızda bir dikta yönetimiyle karşı karşıyayız. Dikta istemiyoruz, darbecileri istemiyoruz, 20 Temmuz darbesini yapanları istemiyoruz. Kendi ülkemizde demokrasi istiyoruz, özgürlük istiyoruz. Taşeron işçiler, emekçiler, köylüler, işçiler, memurlar herkes için adalet istiyoruz. Adaletin olmadığı yerde insan olmaz. İnsanca yaşamak için adalet istiyoruz."



YÜRÜYÜŞTEN NOTLAR



Daha sonra Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, ellerinde Türk bayrakları ve "adalet" yazılı dövizlerle yürüyüşe başladı.



Bazı engelli vatandaşların da tekerlekli sandalyeyle katıldığı yürüyüşte, "Faşizme karşı omuz omuza" şeklinde sloganlar atılıyor. Yine yürüyüşe katılan bazı vatandaşların elinde Atatürk posterleri bulunuyor.