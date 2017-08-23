Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı uydurmadır

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı iddialarına ilişkin, "Bu tamamen CHP'nin uydurduğu, hükümeti ve AK Parti'yi haksız bir konuma itmeyi hedefleyen uydurma bir tartışmadır." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı iddialarına ilişkin, "Bu tamamen CHP'nin uydurduğu, CHP'nin değirmenine su taşıma hedefi güden, hükümeti ve AK Parti'yi haksız bir konuma itmeyi hedefleyen uydurma bir tartışmadır. Tartışmanın kaynağı da bizzat CHP'dir. Olmayan bir şey üzerinden varmış gibi bir algı yaratma gayreti ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.



"ATLETLE KARAVAN İÇERİSİNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRİP, HALKIN ADAMI OLUNMUYOR"



Bozdağ, şöyle devam etti:



"Öyle atletle karavan içerisinde fotoğraf çektirip, 'halkın adamı' diye yandaş medyaya manşet yapılarak halkın adamı olunmuyor. Yaşantınızla, konuşmanızla, her türlü hal ve tutumunuzla halkın adamı olursunuz. Halk sizi kendi adamı kabul eder."



"SEÇİMLER 2019'DA, VAKTİNDE YAPILACAKTIR"



Başbakan Yardımcısı Bozdağ, erken seçim iddialarıyla ilgili, şunları söyledi:



"Seçimler 2019'da, vaktinde yapılacaktır. Erken seçim yapma AK Parti döneminde zaten olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır."