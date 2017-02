"Kılıçdaroğlu'nun endişesi güçlenen Türkiye"

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının endişe ettiği husus bence şudur: Bu şekilde güçlenen, istikrarlı hale gelen ve koşmaya başlayan Türkiye hızla refah seviyesini artıracak." dedi.

Recep Akdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının endişe ettiği husus bence şudur: Bu şekilde güçlenen, istikrarlı hale gelen ve koşmaya başlayan Türkiye hızla refah seviyesini artıracak, memleket büyüyecek, güçlenecek, terör bir daha kafasını kaldıramayacak kadar ezilecek, onlara siyaset sahnesinde yer kalmayacak." dedi.



Akdağ, Şair Zihni Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, güçlü bir Türkiye için referandumda "Evet" diyeceklerini söyledi.



Bazı kişilerin "Yasama ile yürütme birbirinden ayrılmayacak, bir tek kişiye verilecek." dediğini anlatan Akdağ, şöyle devam etti:



"Biraz önce hep birlikte rahmetli Turgut Özal'ı, Necmettin Erbakan'ı, Alparslan Türkeş'i, Süleyman Demirel'in açıklamalarını beraber dinledik. Dikkat edin bakın, aklıselim sahibi bütün liderler geçmişte bu sistemi arzu etmiştir. Niye? Aslında bu sistem yasama ile yürütmeyi birbirinden ayırıyor. Aslında bu sistem Meclis'in yetkilerini Meclis'e veriyor, Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin yetkilerini Cumhurbaşkanı'na veriyor. Buna kim karar veriyor? Meclis'e gidecek milletvekillerini kim seçecek? Siz seçeceksiniz. Cumhurbaşkanı'nı millet seçecek."



- "ONLAR DOĞRU KONUŞMUYORLAR"



Meclis'in seçtiği iradenin, milletin iradesini yansıtacağına dikkati çeken Akdağ, şunları söyledi:



"Bundan niye korkuyorsun, bunda yanlış ne var? Onlar doğru konuşmuyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının endişe ettiği husus bence şudur: Bu şekilde güçlenen, istikrarlı hale gelen ve koşmaya başlayan Türkiye hızla refah seviyesini artıracak, memleket büyüyecek, güçlenecek, terör bir daha kafasını kaldıramayacak kadar ezilecek, onlara siyaset sahnesinde yer kalmayacak. Sistemden falan endişe ettikleri yok, endişe ettikleri kendi nefisleri, hırsları."



Akdağ, HDP ve PKK'nın da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı çıktığını aktararak şöyle konuştu:



"Onlar da bu PKK terörünün sonunun gelmeye başladığını hissediyorlar ama korkunun ecele faydası yok. Allah'ın izniyle biz güçlü bir Cumhurbaşkanlığı ile güçlü bir Meclis'le güçlü bir yürütmeyle, bakanlar heyetiyle özcümle güçlü bir Türkiye ile o terörün kırdığımız belini kafası ile ezmeye kararlıyız.16 Nisan bize, çocuklarımıza, gençlerimize çok daha güzel bir gelecek ifade ediyor."



Açıkça söylenmediğine ancak kapalı kapılar ardında "18 yaşında genç nasıl seçilipte Meclis'e gidecekmiş?" ifadelerinin kullanıldığına işaret eden Akdağ, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Niye gitmeyecekmiş? Gençlerimiz bizim geleceğimizdir, onlarla iftihar ediyoruz ve onlara itimat ediyoruz. Nasıl ki o gençlerimizi 20'li yaşlarında bu vatana bekçilik yapmak için itimat edip sınırlarımıza hatta sınır ötemize gönderiyorsak onların TBMM'ye girmelerini de şerefle destekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi demek, hızlı hareket eden ve önümüzü gördüğümüz bir Türkiye demek."



- SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN İKİNCİ DÖNEM STRATEJİSİ HAZIRLANIYOR



Akdağ, gelinen noktada ihtiyaçlar değiştiği için sağlıkta dönüşümün ikinci dönem stratejisini hazırladıklarını söyledi.



Sağlıkta dönüşümü uygulama noktasında büyük sıkıntılar çektiklerini dile getiren Akdağ, "Nasıl Danıştay kapısında bekledik, Anayasa Mahkemelerinin kapılarında sıkıntılar çektik, bürokrasinin dirençleriyle karşılaştık. Biz bu dönüşümü yaparken karşımıza o SSK çıktı, bizim kendi kurum bürokratlarımız Başbakanlığa rapor gönderdiler, 'Bu iş Anayasaya aykırıdır.' diye. Enteresan değil mi? Bütün o zorlukları aşa aşa bir yere geldik sağlıkta her alanda." dedi.



Akdağ, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak için yürümenin yetmeyeceğini belirterek "Acele bir işiniz olduğunda aheste aheste yürür müsünüz yoksa Allah ne kadar kuvvet vermişse koşar mısınız? Biz koşmak istiyor muyuz? Biz bu memleketi koşar adım muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak istiyor muyuz? İşte o zaman anayasa referandumuna da 'Evet' diyoruz." görüşünü aktardı.



Bayburt'a yapılan sağlık yatırımlarına ilişkin bilgi veren ve hastanelerdeki dönüşümü anlatan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Maliye Bakanımız Bayburt milletvekili diye sadece bu dönüşümü Bayburt'a mı yapacağız? Yok. Bunu bütün Türkiye'deki şehirlere yapıyoruz. Allah izin versin, biz inşallah Cumhurbaşkanlığı Sistemini de referandumdan geçirelim, 2023'e gelmeden Türkiye'deki bütün devlet hastanelerini istisnasız bu hale getireceğiz."



- "BU PARTİYİ ÖZ BE ÖZ TÜRK MİLLETİ KURDU"



Akdağ, milletin hizmetin en güzeline layık olduğunu ifade ederek ederek şunları kaydetti:



"AK Parti'yi siz kurdunuz. AK Parti, birtakım nevzuhurların, sermayedarların, medyanın ya da Türkiye'deki vesayet ortaklarının kurduğu bir parti değil. Bu partiyi öz be öz Türk milleti kurdu. Bugüne kadar siz sırtladınız, bugüne siz getirdiniz ve Allah'ın izniyle 16 Nisan'da da 'Evet' kararını yine siz vereceksiniz."



Toplantıya AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Mehmet Yüksektepe, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanvekili Halit Gündoğdu, AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal ve partililer katıldı.



Bakan Akdağ, daha sonra Bayburt Öğretmenevi'nde basına kapalı gerçekleştirilen Bayburt Sağlık Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.