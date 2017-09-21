Kılıçdaroğlu: Irak ve Suriye parçalanmamalı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, IKBY'nin referandum kararına ilişkin, "Biz, Irak'ın, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Irak ve Suriye parçalanmamalı." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı referanduma ilişkin, "Biz, Irak'ın, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Irak ve Suriye parçalanmamalı. Bu atmosferde, hele hele bir referandum, bölgede bir Kürt-Arap çatışmasına yol açabilir ve daha kanlı olayların oluşmasına yol açabilir. Dolayısıyla herkesi sağduyuya davet ediyoruz. Başta Barzani'yi sağduyuya davet ediyoruz." dedi.



Kılıçdaroğlu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



"Tezkere için TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağırılması" sorulan Kılıçdaroğlu, "Bölgedeki çalkantı derinleşerek devam ediyor. Dolayısıyla tezkerenin önemi ortadan kalkmış değil. Yeni bir tezkere getirecekler. Tabii içeriğini bilmeden bir yorum yapmak doğru değil." yanıtını verdi.



"Eski tezkerenin aynısı gelirse ne dersiniz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, eski tezkereye "evet" dediklerini hatırlattı. "Farklı bir tezkere bekliyor musunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu cevabı verdi:



"Onu bilmiyorum, yarın Milli Güvenlik Kurulu toplantısı var. Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra hangi kararlar alınacak, kamuoyuna nasıl bir açıklama yapılacak onu bilmiyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde bakacağız, değerlendireceğiz."



"BİZ, IRAK'IN, SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIZ"



"Irak'ın kuzeyinde yapılacak referandumu nasıl değerlendirdiği" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Biz, Irak'ın, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Irak ve Suriye parçalanmamalı. Bu atmosferde, hele hele bir referandum, bölgede bir Kürt-Arap çatışmasına yol açabilir ve daha kanlı olayların oluşmasına yol açabilir. Dolayısıyla herkesi sağduyuya davet ediyoruz. Başta Barzani'yi sağduyuya davet ediyoruz. Ortadoğu'nun zaten yeteri kadar sorunu var. Bütün bu sorunlar ortada dururken, sorunları çözmek bir yana, sorunları derinleştirmek için atılacak her adım bölge için felaket olabilir. O nedenle biz doğru bulmuyoruz."



"ESAD 2 HAFTA İÇİNDE GİDECEKTİ"



"Hükümet hangi dengeyi okuyamadı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Siz, Suriye'yi karıştırıyorsanız, Rusya'nın Suriye'deki rolünü iyi bilmeliydiniz. Bilmediler. Ne oldu? Esad 2 hafta içinde gidecekti. Esad geldi kazandı, 4 milyon Suriyeli de Türkiye'ye geldi. Siz gidebildiniz mi? Hayır. Bir şey söyleyebildiniz mi? Hayır. Göreceksiniz yakında Esad'a gidecekler, yalvaracaklar tıpkı Putin'e yalvardıkları gibi. 'Gel barışalım, şunu, bunu yaptık ama artık ortam biraz değişti, barışalım.' diyecekler. Bunlar olacak. Bu iki yüzlü politika değil midir?" yanıtını verdi.



"AMERİKA'NIN TAVRINI ASLA DOĞRU BULMUYORUZ"



"ABD'nin PYD/YPG'ye silah vermesinin" sorulduğu Kılıçdaroğlu, "Amerika'nın tavrını asla doğru bulmuyoruz. Siz terör örgütünün uzantısı bir başka örgüte ağır silahlar verirseniz, hatta silahlandırırsanız bu bölgeyi felakete götürür. Felaket bir şey. Niçin silahlandırıyor Amerika bütün bunları? Ortadoğu'da yeni bir harita çıkarmak için. Bu, bugün söylenmiyor, yıllardır söyleniyor. Peki bu ülkenin yöneticileri yıllardır bilinen bu gerçeğe karşı hiç düşünmediler mi 'Ya bizi Ortadoğu'ya niye soktular?' Kendi ayağımızla kendi kuyumuzu kazdık. Çünkü özgür iradeleri yoktu bunların. İrade başka tarafa ipotekti. Çünkü kendi iktidarlarını başkalarına borçluydular." yanıtını verdi.