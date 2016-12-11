Kılıçdaroğlu'ndan teröre tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidar, ülkemizin, akılcı, bilimsel, sürdürülebilir ve milli bir terörle mücadele politikasına ihtiyacı olduğunu vakit geçirmeksizin kabul etmek zorundadır. Bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi olarak teröre karşı mücadelede her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu, bir kez daha vurguluyorum." ifadesini kullandı.



Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, Beşiktaş’ta gerçekleşen menfur terör saldırılarının, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği için özveriyle ve sorumlulukla görev yapan emniyet teşkilatını hedef aldığını belirtti.



Saldırılarda şehit düşen polislerin ve sivil vatandaşların yasını tuttuğunu, saldırıyı yapanları ve saldırının arkasındaki karanlık güçleri ise lanetlediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"İktidar, ülkemizin, akılcı, bilimsel, sürdürülebilir ve milli bir terörle mücadele politikasına ihtiyacı olduğunu vakit geçirmeksizin kabul etmek zorundadır. Bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi olarak teröre karşı mücadelede her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu, bir kez daha vurguluyorum.



Nereden gelirse gelsin, tüm terör saldırılarının faillerinin ve arkalarındaki karanlık güçlerin; vatandaşlarımızın birlik, beraberlik, dayanışma kararlılığı karşısında ezileceğine duyduğum sonsuz inançla aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin aileleri ile emniyet teşkilatımıza ve iki mensubunu saldırılarda şehit veren Beşiktaş Jimnastik Kulübümüze başsağlığı dileklerimizi iletiyorum."

Kaynak: AA