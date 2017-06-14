Kılıçdaroğlu'ndan tehdit: Bu kararın altında kalacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin "Hiçbir veri ve delil olmaksızın 25 yıla mahkum ediliyor. Hangi anlayışla, hangi hukukla? Bunu asla ve asla kabul etmiyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili davada tutuklanmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.



Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Asıl suçluların yargılanmadığı masum insanların yargılanıp hapsedildiği bir süreci yaşıyoruz. Yasa dışı yollardan eğer dışarıya silah götürüyorsa birileri, o kişilerin yargılanması lazım. Ama gün gelecek onlar yargılanacaklar. Hiçbir veri ve delil olmaksızın 25 yıla mahkum ediliyor. Hangi anlayışla, hangi hukukla? Bunu asla ve asla kabul etmiyoruz. Bu kararı verenler bu kararın altında kalacaktır."



"GÜVENPARK'TA OLACAĞIM"



Yarın Ankara Güvenpark'ta olacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yarın saat 11.00'de Güvenpark'ta olacağım. Elimde sadece bir afiş olacak. 'Adalet' yazacak üzerinde, adalet." diye konuştu.