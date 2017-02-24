Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz Erbakan hamlesi

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 6. yılında etkinliklerle anılacak. Yarın düzenlenecek anma etkinliğine, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da katılacak.

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 6. yılında etkinliklerle anılacak. Yarın düzenlenecek anma programına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.



Saadet Partisi, 27 Şubat 2011'de vefat eden eski Başbakan Necmettin Erbakan için anma programı düzenleyecek.



Bu kapsamda yarın, Meyra Palace Otel'de, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da katılacağı "İlim, Fikir, Devlet ve Dava Adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma Programı" gerçekleştirilecek.



Öte yandan, CHP Basın Birimi'nden gönderilen Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yarınki programı içerisinde Erbakan'ı anma etkinliği de yer aldı. Kılıçdaroğlu'nun gün boyu İstanbul'da bazı etkinliklerde bulunacağı, akşam saatlerinde de Ankara'ya gelerek, 19.30'da Meyra Palace Otel'de düzenlenecek "İlim, Fikir, Devlet ve Dava Adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma Programı'na katılacağı bildirildi.



Programa, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra bazı ülkelerin Ankara büyükelçileri ile yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda akademisyenlerin, kanaat önderlerinin katılacağı belirtildi.