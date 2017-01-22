Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki terör saldırısında şehit olan polislerin ailelerini arayarak taziyelerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki terör saldırısında şehit olan polislerin ailelerini arayarak taziyelerini iletti.



CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, şehit polis memuru Miraç Kadir Özcan'ın babası Kazım Özcan'ı, Mahmut Ava'nın babası Süleyman Ava'yı, Ali Sevim'in kardeşi Seyit Ali Sevim'i, Şenali Ocak'ın babası Mehmet Ocak'ı ve Furkan Demir'in babası Ömer Demir'i telefonla aradı.



Görüşmelerde, şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, yakınlarına başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.