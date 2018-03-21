Kılıçdaroğlu'ndan Nevruz mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevruz Bayramı'nı kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından nevruza ilişkin paylaşımında, "Baharın gelişini müjdeleyen nevruzla beraber tüm yurttaşlarımın birlik, beraberlik ve dostluk içinde, huzur dolu bir Türkiye’de yaşamasını diliyor, Nevruz Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.
Gündem20 Mart 2018 13:18Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Dünya Nevruz Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada coşkuyla kutlanan Nevruz'un yeni başlangıçların, umudun, kardeşliğin ve dayanışmanın bayramı olduğunu bildirdi.