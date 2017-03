Kılıçdaroğlu'ndan Hollanda'ya tepki, hükümete çağrı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Hükümete çağrıda bulunuyorum. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanını Hollanda'ya sokmuyorlarsa, Hollanda ile ilişkilerimizi lütfen askıya alın. Lütfen askıya alın. Her türlü desteği vereceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Adana'da merkez Seyhan Belediyesi tarafından mahalle merkezi açılışı ve Seyhan Belediyesi Halk Kart dağıtımı nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini ve her evin huzur, barış, bereket içinde olmasını istediklerini söylediğini anımsattı.



Dünyanın en güzel memleketinde yaşanmasına rağmen neden kavga edildiğini, neden şehitlerin geldiğini soran Kılıçdaroğlu, bu güzel ülkede hep beraber barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşamak istediklerini belirtti.



Partisinin bin 500 lira askeri ücret vaadini belediyelerde öncelikle yerine getirdiklerine değinen Kılıçdaroğlu, diğer vaatlerinin de belediyelerde uygulanmaya başladığını bildirdi.



Kılıçdaroğlu, kendilerine bu vaatleri yerine getirirken, "Parayı nereden bulacaksınız?" diye sorulduğunu aktararak, "Kul hakkı yemezseniz para var arkadaşlar. Türkiye zengin bir ülkedir. Siyasetçi cebini değil de vatandaşı düşünürse parası vardır. Her türlü imkanımız var. Dolayısıyla hem hizmet üretmek hem vatandaşa hizmet etmek, yeni tesisler açmak o tesislere şehitlerimizin adını vermek, onları yaşatmak bir vefa borcudur. Bu vefa borcunu CHP olarak yerine getiriyoruz." ifadesini kullandı.



Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bulunduğu konum itibariyle dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.



Türkiye'nin kendi bölgesinde en güçlü devlet olduğunu, bütün olumsuzluklara karşın AB'ye üye olmak için müracat eden ve 1960'lardan bu yana bekleyen bir ülke konumunda bulunduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'de demokrasiyi, insan haklarını geliştirmek, barışı, huzuru egemen kılmak ve huzur içinde yaşamak istediklerini belirtti.



Önümüzdeki günlerde halk oylaması süreci olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Hayırlarımızı çoğaltacağız. Buna inanıyorum." dedi.



- "HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"



Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu yineleyerek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Diplomaside bir kural vardır. Diplomatların dokunulmazlığı vardır, bakanların da dokunulmazlıkları vardır. Bakanlarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları, Almanya'ya giderken engelleniyorsa, Hollanda'ya giderken engelleniyorsa bu kabul edilemez, bunu kabul etmiyoruz. Buna karşı her türlü tepkimizi CHP olarak da gösteriyoruz ve göstereceğiz. Şimdi hükümete net ve açık bir çağrıda bulunuyorum. Lafla peynir gemisi yürümez. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanını Hollanda'ya sokmuyorlarsa, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı kendi konsolosluğuna, büyükelçiliğine gidemiyorsa ve engel çıkarılıyorsa Hollanda'yla ilişkilerimizi lütfen askıya alın. Lütfen askıya alın. Her türlü desteği vereceğiz."



Kılıçdaroğlu, Almanya'nın da bakanlara engel çıkardığını belirterek, şöyle devam etti:



"Şu açık çağrıda bulunuyorum hükümete. Almanya bakanımızı Almanya'ya sokmuyorsa Alman askerlerinin İncirlik'te ne işi var? Bir daha söylüyorum. Duymuyorlarsa duysunlar. Bizim bakanlarımızı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarını Almanya'ya sokmuyorlarsa konsolosluklarımıza, büyükelçiliklerimize sokmuyorlarsa Alman askerlerinin İncirlik'te ne işi var? İsrail gibi olmasın, Rusya gibi olmasın. Gidip sonra özür dilemek olmasın. Söz söylüyorsan adam gibi arkasında duracaksın. Bu kadar açık. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Bakın yurt dışına gidecek olan tüm milletvekillerimize dedik ki 'Yurtdışı temaslarınızı kesin. Gitmeyin.' Sözü gelince büyük ülke, zamanı gelince özür dileyen ülke olmak istemiyoruz. Türkiye büyük bir ülkedir, büyük ülke olmanının kurallarını yerine getirmek zorundadır. Buna uymak zorundadır. Açık ve net çağrımızıdır. Bu iktidara çağrımızdır."



Bu işin halk oylamasıyla ilgisi olmadığına değinen Kılıçdaroğlu, "Bu işin 'evet', 'hayır' ile bir ilgisi yok. Bu iş milli bir iştir. Sağcısıyla solcusuyla, A partisiyle B partisiyle Türkiye'nin çıkarlarını savunmak, Türkiye'nin haklarını savunmak her siyasi partinin ortak görevidir. Biz bu görevimizi sonuna kadar yerine getirmeye hazırız." diye konuştu.



- SPOR KOMPLEKSİ AÇILIŞINI YAPTI



Kılıçdaroğlu buradaki programının ardından Seyhan Belediyesi'nin yaptırdığı Şakirpaşa Mahallesi Mega Spor Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdi.



Burada kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, bu tesiste çocukların yetişeceğini belirterek, şunları kaydetti:



"Onlara sözümüz var. Güzel bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye, hele bir de huzurun olduğu hele bir de barışın hele bir de kardeşliğin olduğu bir Türkiye arzu ediyoruz. Bunun için çaba harcıyoruz. Belediye başkanımız harcadığı her kuruşun hesabını size verecek, vermek zorundadır. Çünkü biz kul hakkı yemeyiz."



Kılıçdaroğlu, konuşmanın ardından tesisi gezerek, buradaki çocuklarla ilgilendi.