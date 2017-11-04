Kılıçdaroğlu'ndan hasta ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, sanatçı Turgut Karataş ile halk ozanı Ali Kızıltuğ'u tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gören kamuoyunda "Ankaralı Turgut" olarak da bilinen sanatçı Turgut Karataş'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Kılıçdaroğlu, daha sonra Güven Hastanesi'ne geçerek burada tedavi altında bulunan CHP Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu ile halk ozanı Ali Kızıltuğ'u ziyaret etti ve şifa diledi.



