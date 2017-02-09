Kılıçdaroğlu'ndan Fırat Kalkanı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, El Bab'da yaşanan kaza sonucu 3 askerin şehit olmasına ilişkin, "Askerlerimizin şehit edilmesi, Rusya tarafından kuru bir başsağlığıyla geçiştirilemeyecek kadar önemli bir hadisedir." değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk askerlerinin şehit olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.



Türkiye'nin 2 gündür acı haberler aldığını belirten Kılıçdaroğlu, El Bab'da şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Türkiye'ye sabır diledi.



Kemal Kılıçdaroğlu, "Yanlış politikalar uygulayarak Ortadoğu bataklığına saplanan, her gün ayrı bir şehit haberi ile yüreği yanan bir ülke haline geldik. Askerlerimizin şehit edilmesi, Rusya tarafından kuru bir başsağlığıyla geçiştirilemeyecek kadar önemli bir hadisedir." ifadesini kullandı.