Kılıçdaroğlu'ndan Filistin'e destek mektubu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a gönderdiği destek mektubunda, "başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının uluslararası toplumun tarihi bir sorumluluğu olduğunu" belirtti.

Balfour Deklarasyonu'nun 100'üncü yılı dolayısıyla Fetih Hareketi Uluslararası İlişkiler Komisyonu tarafından işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde geçen perşembe günü gerçekleştirilen konferansa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da davetli olarak katıldı.



Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun Abbas'a yazdığı destek mektubunu iletti.



Kemal Kılıçdaroğlu, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının uluslararası toplumun tarihi sorumluluğu olduğunu vurguladığı mektubunda, şunları kaydetti:



"Ana muhalefet partisi olarak, iki devletli çözüm temelinde başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması için gösterilen tüm çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin onlarca yıldır çektiği acıları dindirmenin tek uygulanabilir ve kalıcı çözümünün bu olduğunu anlıyor, bunun uluslararası toplumun Filistin halkına karşı tarihi bir sorumluluğu olduğuna inanıyoruz."



FİLİSTİN MİLLİ BİRLİK ÇABALARINA DESTEK



Filistinli direniş örgütleri Fetih ve Hamas arasında varılan anlaşmaya değinen Kılıçdaroğlu, "Filistin'in geleceği için birlikte çalışma yönündeki bu milli birlik çabalarını desteklediklerini" aktardı.



Kılıçdaroğlu, Filistin siyasi birliğinin sağlanmasının "barışçıl ve yapıcı adımları daha da güçlendireceğini" umut ettiklerini bildirdi.



İsrail ile Filistin arasındaki 2014 yılından beri kesintiye uğrayan barış görüşmelerini canlandırma çabalarına da işaret eden Kılıçdaroğlu, "Ölmekte olan barış sürecini yeniden rayına oturtmak için mümkün olan tüm girişimlere katkı sunmak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.



BALFOUR DEKLARASYONU



İngiltere, 2 Kasım 1917'deki Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarında bir İsrail "vatanı" oluşturulmasını öngören projeye açıktan destek veren ilk büyük devlet olmuştu.



Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Alfred Balfour, bu desteği siyonist kampanyanın önemli figürlerinden Lord Walter Rothschild'e yazdığı mektupla ilan etmişti. Deklarasyon, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor. Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen 67 kelimelik mektupta Filistin topraklarında İsrail "vatanı" oluşturulmasına verilen destek belirtiliyordu.



