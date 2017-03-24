Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Anlamıyor, kafası almıyor

Bursa'da konuşan MHP lideri Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

Bursa'da konuşan Bahçeli, 'hayır' diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.



İşte Bahçeli'nin o sözleri:



"FETÖ darbe teşebbüsü milattır. Tavrımız,bu ihanetin öncesi ve sonrasıyla aynı olmayacaktır. 15 temmuz sonrası anladık anlamsız tartışmalar yerine bir olmanın gereğini!



FRENLERİ PATLAMIŞ, ŞANZIMANI DAĞILMIŞ GÖRMÜYOR



'Hayır' diyen CHP Genel Başkanı 15 Temmuz'u neredeyse hiç ağzına almıyor. Yüzsüzce eleştirilerini sürdürüyor. Aslında kendi partisinin frenleri patlamış, şanzımanı dağılmış görmüyor, göremiyor.



KILIÇDAROĞLU YA ANLAMIYOR YA DA KAFASI ALMIYOR



Kemal Kılıçdaroğlu evet çıkarsa Türkiye Suriye'ye döner diyor. Kılıçdaroğlu'nun ya anlamıyor, ya da kafası almıyor, karanlık zihniyetini gizleyemiyor. CHP'nin yanında eli kanlı aydınlıkçılar, PKK, DHKP-C hayırcı yoldaşları varken, bizim yanımızda Bursa vardır.



"TÜRK DÜŞMANLARINI BOZGUNU İÇİN EVET DİYORUZ"



2007'de 367 garabetini ortaya atan savcı da utanmadan hayır için çalışıyor. Referandumda milletimizin sesini duyacak, tarihimizin hükmüne uyacak Bursa için evet diyeceğiz. Hayırsızların dedikodularını çürümeye bırakacak evet diyeceğiz. Sandıkta milli beka için evet mührünü vuracağınız. Biz Başkanlığa değil, Cumhurbaşkanı hükümet sistemine evet diyoruz. Biz Türk ve Türkiye düşmanlarını bozgunu için evet diyoruz.



"HAYIR'DAN VAZGEÇİN EVETTE BULUŞUN"



Hayır diyen kardeşlerim sizlere sesleniyorum. Türkiye'nin şartlarını düşünün araştırın inceleyin, kararınızı gözden geçirin. Biliniz ki hayırda hayır yoktur, hayırdan vazgeçin, evette buluşun, beka için evet deyin. Biz şahsa değil, sisteme evet diyoruz.



PKK'NIN HAYIR DEMESİNİ TUTUNACAK DEMİR PARMAKLIK ARAYAN HAYIRSIZLAR DÜŞÜNSÜN"



PKK'nın hayır demesini, kendini milliyetçi sanan, tutunacak demir parmaklık arayan hayırsızlar düşünsün. Milliyetçi hareket bir ve beraberdir. Bunu karartmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Yeni darbe girişiminde olan olursa, can feda olsun, sonuna kadar savaşırız. Bursalı kardeşlerim son kez soruyorum. Devlet için kararınız ne olacak ? Bu ülke için yeminimiz var vazgeçilemeyecektir. Yemin Türkiye'nin sağlam iradesidir. Kaynağımız millet, kudretimiz devlet, irademiz evet yine evet, bir daha evet!"