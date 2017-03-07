Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun gafına cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun gafına Ankara'dan cevap verdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hiç sorumluluk almadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu'nda TÜGEF Gelecek İçin Evet Diyor Programı'nda konuştu.

Erdoğan, konuşmasında Kılıçdaroğlu'nın gafına ilişkin açıklamalarda bulundu.

5 KOYUN 5 KEÇİ VERİN KAYBEDER GERİ GELİR



"Ana muhalefetin başındaki zat diyor ki, 'Hayır oyunun hiçbir vebali yok'. Bunlar hayatları boyunca hiçbir konuda sorumluluk almadılar ki anayasa değişikliği için alsınlar. Bu zat ana muhalefet partisinin genel başkanı. Dersini hiç çalışmamış ya. Hayatı bunun hep böyle geçmiş. Kendi kulaklarınızla duydunuz. Hayır'ın gerekçesini anlatırken ne diyor? Cumhurbaşkanı başka bir partinin, başbakan başka bir partinin başkanı olunca asıl kavga orada çıkar diyor. Burada zaten Başbakan olmayacak ki, sadece Cumhurbaşkanı olacak. Bu zata 5 tane koyun verin, 5 tane keçi verin kaybeder geri gelir. Ben buradaki gençlere sorayım ona ders verir der"