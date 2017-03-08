Kılıçdaroğlu'na "18 maddelik" mektup

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, halk oylamasına sunulacak 18 maddeyi anlatan mektup gönderdi.

Sirkeci’deki Büyük Postane önünde toplanan grup adına açıklama yapan Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Taha Ayhan, yapılan değişikliğinin bir sistem değişikliği olduğunu, cumhurbaşkanlığı sistemiyle kuvvetler ayrılığının daha sert bir şekilde ortaya çıkacağını anlattı.



Milletvekilinin asli görevinin yapılan yasama faaliyetleri sırasında milleti parlamentoda temsil etmek olduğunu kaydeden Ayhan, "Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliği oylamaları sırasında değişikliğin bir sayfasını karıştırmayıp, değişikliğin milletin menfaatine olup olmadığını sorgulamadan doğrudan 'hayır' demeyi amaç haline getirdiği dünkü açıklamasında gün yüzüne çıkmıştır." diye konuştu.



Grup daha sonra mektubu göndermek için postaneye girdi.