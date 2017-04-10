Kılıçdaroğlu, sen niye kaçıp gittin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Kılıçdaroğlu ben tüm milletime çağrıyı yaptım, meydanlara davet ettim. Senin geldiğin havalimanında on binler vardı, sen niye kaçıp gittin. Orada vatandaşınla beraber olsaydın ya." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evet Platformu" tarafından Abide Meydanı'nda düzenlenen "Çorum Buluşması"nda vatandaşlara hitap etti.



Erdoğan, "Ey Kılıçdaroğlu ben tüm milletime çağrıyı yaptım, meydanlara davet ettim. Yüz binler meydanlara döküldü." ifadelerini kullanarak, "Senin geldiğin havalimanında on binler vardı, sen niye kaçıp gittin. Orada vatandaşınla beraber olsaydın ya." dedi.



DOĞALGAZ MÜJDESİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İskilip, Alaca ve Osmancık ilçelerimize bu yıl, Dodurga, Mecitözü, Oğuzlar ilçelerimize ise 2019 yılında doğalgaz veriyoruz. Çorum'un ilçelerini de doğalgazın rahatlığı ve temizliğiyle tanıştırıyoruz." şeklinde konuştu.



"Tarımın, sanayinin, bölgesinin üretim merkezi olan Çorum'a ne yapsak azdır." ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:



"Çünkü sizler yıllarca ihmal edilmenize rağmen yılmadan, yüksünmeden çalıştınız. Şu çorak topraklara adeta hayat verdiniz."



"MİLLETİN GÖNLÜNE GİRMEDEN, ONA HİZMET ETMEDEN İKTİDARDA KALINMAZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizde Alevi, Sünni ayrımı yok. Bizde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza ayrımı yok. Bizde 80 milyon aynı. Çünkü biz yaradılanı, Yaradan'dan ötürü seviyoruz ey Kemal. Bizim farkımız bu" diyerek, şunları kaydetti:



"Milletin gönlüne girmeden, ona hizmet etmeden iktidarda kalınmaz. Garip gurabanın dertleriyle dertlenirsen, yetimin başını okşarsan, fanilerimizin duasını alırsan, işte o zaman devlet adamı olursun. Yoksa, yaptığın iş sadece koltuğu işgal etmektir"