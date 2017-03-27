'Kılıçdaroğlu sen Atatürk Havalimanı'nda kaçıyordun'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz'da tankların karşısında, helikopterlerden atılan o mermiler karşısında yılmayan gençler vardı ama Kılıçdaroğlu, sen neredeydin? Atatürk Havalimanı'nda kaçıyordun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz'da tankların karşısında, helikopterlerden atılan o mermiler karşısında yılmayan gençler vardı ama Kılıçdaroğlu, sen neredeydin? Atatürk Havalimanı'nda kaçıyordun." dedi.



Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonunda düzenlenen 4. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gençlik Buluşması Programı'nda, etkinlikteki gençlerin şahsında, Gazze'nin, Halep'in, Bosna'nın, Rumeli'nin, Kudüs'ün ve Afrika'nın gençlerini gönülden selamladığını söyledi.



Gençlerin okuması, sorgulaması gerektiğini belirten Erdoğan, "Ölümü, öldürmeyi ve şiddeti kutsayan ideolojilere prim vermeyen bir gençlik yetişsin istiyoruz. Derdimiz o. Bu öyle bir gençlik olmalı ki hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun, hangi fikri savunursa savunsun okumalı, araştırmalı, sorgulamalı, zihnini birilerine asla kiraya vermemeli. Pensilvanya'ya kiraya verenler gibi olmamalı. Adam profesör ama maalesef kiracı. Ondan bir şey olmaz." dedi.



"İLKELERİN ÇİĞNENDİĞİ GÜNLER YAŞIYORUZ"



Terör örgütlerinin en büyük zararı Müslümanlara verdiğini kaydeden Erdoğan, "Avrupa'nın ulvi değerleri diye parlatılan kavramların, bizzat o değerlerin sahipleri tarafından çiğnendiğine, ayaklar altına alındığına şahit oluyoruz. Eşref-i mahlukat olan insana ruh katan, ona yaşama gayesi veren her ne kadar ilke varsa hepsinin içinin boşaltıldığı günler yaşıyoruz. Bu süreçte öne çıkan DEAŞ, YPG gibi terör örgütlerinin, FETÖ gibi ihanet çetelerinin en büyük zararı Müslümanlara verdiklerini görüyoruz." diye konuştu.



"DÜN SYKES İLE PİCOT VARDI, BUGÜN DE KİRLİ PAZARLIKLAR VAR"



Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Nasıl bir asır önce coğrafyamızdaki ülkemizin sınırları kanla, gözyaşıyla ve fitneyle çizilmişse bugün de aynısı terör şebekeleri üzerinden yapılmak isteniyor. Yüzyıl önce Arapça konuşan, faaliyet gösterdiği yerin insanları gibi giyinen Lawrence vardı. Bugün de cübbeli, sakallı, hoca ve alim kılıklı modern Lawrenceler aynı şeyi yapıyor. Bir asır evvel Sykes ile Picot arasında yapılan gizli anlaşmalar vardı, bugün de kapalı kapılar arkasında süren kirli pazarlıklar var."



"KILIÇDAROĞLU SEN NEREDEYDİN?"



"15 Temmuz'da F-16'lar karşısında yılmayan gençler vardı' diyen Erdoğan, "Tankların karşısında yılmayan gençler vardı. Helikopterlerden atılan o mermiler karşısında yılmayan gençler vardı ama Kılıçdaroğlu, sen neredeydin? Atatürk Havalimanı'nda kaçıyordun. Halbuki biz seninle Atatürk Havalimanında buluşabilirdik ama yoktun." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim genç kızlarımızı üniversite kapılarının önünde boynu bükük bekletmediler mi? Şu anda işte bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı çıkanlar, dün üniversite önlerinde bizim başörtülü kızlarımızı boynu bükük bekletenlerin ta kendileriydi. İkna odalarını kuranlar onlardı, ikna odalarında bizim kızlarımızı inim inim inleten onlardı. İşte ben de o kızlardan iki tanesinin babasıyım. Ama onların öyle bir derdi yok, onların öyle bir sorunu yok. Ama bizim öyle bir sorunumuz vardı." şeklinde konuştu.