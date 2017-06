Kılıçdaroğlu neden bozkurt selamı verdiğini açıkladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Bozkurt işareti yapan birisi bana destek veriyorsa, beni alkışlıyorsa benim de ona destek vermem lazım, onu alkışlamam lazım. Ben de adalet istiyorum, o da adalet istiyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı tepki yürüyüşü kapsamında ulaştığı Bolu'daki Karacaağaç köyü civarında gazetecilerle bayramlaştı.



Tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Kılıçdaroğlu, terörün, gerginliğin, kutuplaşmanın olmadığı, sevgi, saygının egemen olduğu bir bayramın geçirilmesi temennisinde bulundu.



"Sabah öğrendim Adalet ve Kalkınma Partisinin Sayın Genel Başkanı bir rahatsızlık geçirmiş, bu vesileyle kendisine geçmiş olsun dileklerimi de iletmek isterim" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, bayramların toplum değerlerinde önemli yerinin olduğunu belirtti.



Yürüyüşüne bayram süresince de devam edeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Adaletin özünde birlikte yaşama, sevgi, saygı, hoşgörü, adaletli davranma var. Aile içinde de çocuklarımıza karşı da adaletli davranırız, topluma karşı da adaletli davranmak zorundayız. Bu bayram umarım adaletin de Türkiye'de egemen olduğu bir süreci başlatmış olur." diye konuştu.



"BÜYÜK İHTİMALLE KİLO VERMİŞİMDİR"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, yürüyüşü sırasında kilo verip vermediği sorusuna "Terazi olmadığı için kilo aldım mı kaybettim mi bilmiyorum ama şöyle bir gerçek var büyük bir ihtimalle kilo vermişimdir ama öyle çok bariz bir kilo değil onu hissetmiyorum. Belki vücut da biraz toparlandı." yanıtını verdi.



Zaman zaman kaslarında hafif aksamalar olduğunu, doktorların müdahale ettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, bu süreçteki beslenmesine ilişkin soruya, "Hekim arkadaşlarımızın önerilerini dikkate alıyorum. Dolayısıyla şimdilik ve inşallah bundan sonra da herhangi bir sorun çıkmaz ve biz Ankara-İstanbul yolunu sorunsuz bitirmiş oluruz" karşılığını verdi.



"LÜTFEN AÇLIK GREVİNİ BIRAKIN"

Kılıçdaroğlu, "Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan ve açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça'ya da seslenerek, şu ifadeleri kullandı:



"Lütfen açlık grevini bırakın. Toplumun büyük bir kısmı aslında sizi destekliyor. Siz sadece ve sadece uğradığınız haksızlığın giderilmesini istiyorsunuz, görevinize dönmek istiyorsunuz. Biz de destekliyoruz. Sorgusuz sualsiz görevine son verilen yüz bini aşkın kişi var. Belki bazı işlemler doğru bazı işlemler yanlış olabilir. Zaten 'At izi it izine karıştı' deniyor iktidar kanadından. Yapılan işlemlerin bir kısmında haksızlık olduğunu onlar da biliyorlar. Umarım kısa süre içerisinde sizin haksızlığınız giderilmiş olur. Dolayısıyla bu iki arkadaşımızın açlık grevini sonlandırmasını talep ederim, arzu ederim. Onlardan rica ediyorum, hayatınızı karartmayın. Çok ağır bir yük üstlendiniz. Çok ağır bir görev üstlendiniz. Ama artık bunu sonlandırın, hayatınıza kıymayınız diyorum."



"BEN DE ADALET İSTİYORUM, O DA ADALET İSTİYOR"

Bir basın mensubunun, dün yaptığı bozkurt işaretiyle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin değerlendirmesini anımsatması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Benim yaptığım her hareket emin olun samimi. İçten pazarlıklı bir adam değilim. Hayatım boyunca da olmadım. Neye inanıyorsam, doğrusu neyse onu yapmaya çalışıyorum. Belki tam yapamıyorum, eksiğim olabilir, yanlışım da olabilir. Ben bayram sabahı ikircikli, yapmacık bir tavır içerisine girmek istemem. Bozkurt işareti yapan birisi bana destek veriyorsa, beni alkışlıyorsa benim de ona destek vermem lazım, onu alkışlamam lazım. Ben de adalet istiyorum, o da adalet istiyor. Farklı partilerden olabiliriz ama samimi olarak bu ülkeye adaletin gelmesini istiyoruz. Siyasette eleştiri olabilir. Onlar beni ben de onları eleştiriyorum. Eleştirinin de belli bir düzeyde olması lazım. Bir ahlaki zemininin olması lazım. Her söylediğim sözün, her kurduğum cümlenin samimi olduğuna herkesin inanmasını isterim."



Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından basın mensuplarıyla bayramlaşıp karanfil dağıttı.



BEYAZ GÜVERCİN UÇURDU

Partililerle bayramlaşmak üzere hazırlanan alana gelen Kılıçdaroğlu, buradaki hitabında kavga, gerginlik, dövüş, terör istemediklerini ifade etti. Adalet vurgusu yapan, adaleti bulana kadar yürüyüşüne devam edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, yürüyüşe katılanlara şükranlarını iletti.



Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile beyaz güvercin uçurdu, partililerle tek tek bayramlaştı.



Bayramlaşma sırasında bir vatandaş Kılıçdaroğlu'na, "adalet terazisi" armağan etti.



Yaklaşık 11 kilometre yol kateden Kılıçdaroğlu'na yolda bazı vatandaşlar sevgi gösterisinde bulunurken, bazı vatandaşlar da Rabia ve bozkurt işareti yaparak tepki gösterdi. CHP korteji, gösterilen tepkilere alkışlarla karşılık verdi.



Kılıçdaroğlu'na yürüyüşünde, eski Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi İdiman da eşlik etti.



Yürüyüşünü Dağkent Mahallesi girişinde tamamlayan Kılıçdaroğlu, karavanda dinlenmeye çekildi.



Öte yandan Kılıçdaroğlu, yürüyüşünü sonlandırdıktan sonra, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Bugün hem bayramın hem de #AdaletYürüyüşü'nün verdiği manevi huzurla attım adımlarımı. Amacımız; kardeşçe yaşayacağımız, adil bir Türkiye." paylaşımında bulundu.