Kılıçdaroğlu, KHK ile ihraç edilen akademisyenlerle görüştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KHK ile ihraç edilen bazı akademisyenlerle bir araya geldi, görüş alışverişinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) ihraç edilen bazı akademisyenlerle bir araya geldi, görüş alışverişinde bulundu.



CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Türk Sosyal Bilimler Derneği binasında KHK ile ihraç edilen bazı akademisyenlerle bir araya geldi.



Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke ve Zeynep Altıok da hazır bulundu.



Kılıçdaroğlu, İstanbul'da ise geçmişte parti kurullarında görev almış yöneticiler ve eski milletvekilleriyle buluştu.