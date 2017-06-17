Kılıçdaroğlu, Kavurmacı’nın tekrar tutuklanmasına tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik dava kapsamında Ömer Faruk Kavurmacı hakkında verilen karara tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ömer Faruk Kavurmacı hakkında verilen kararla ilgili, "Bu kararı doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Yargıda çifte standart olmamalı. Asıl olan tutuksuz yargılamadır." dedi.



Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünün üçüncü gününe, geceyi geçirdiği Kahramankazan ilçesi yakınlarındaki kamp alanından başladı.



Yürüyüşe başlamadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bugün adalet yürüyüşümüzün üçüncü günü. Büyük azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Özellikle iktidar kanadından eleştiriler geliyor. Eleştirileri de saygıyla karşılıyoruz. Eğer bizim yürüyüşümüz onları rahatsız ediyorsa bu da bizim amacımıza hizmet ediyor. En azından amacımızı gerçekleştirmek için umarım duyarsız vicdanlar duyarlı hale gelir." ifadesini kullandı.



Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik dava kapsamında Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılması ve Kavurmacı'nın dün İstanbul'da gözaltına alınmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.



Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Dün bir haber aldım, Ömer Faruk Kavurmacı’nın tekrar tutuklanmasını için bir kararın çıktığı söylendi. Bu kararı doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Yargıda çifte standart olmamalı. Asıl olan tutuksuz yargılamadır. Zaman zaman eleştirdik, zaman zaman yargının bu tür kararlarının doğru olmadığını, çifte standart yarattığını ve toplumu ayrıştırdığını ifade ettik. Ben kesin mahkumiyet kararı çıkmadığı sürece insanların tutuklanmalarını doğru bulmuyorum."



Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından saat 09.00'da İstanbul yürüyüşünün bugünkü bölümünü başlattı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin bugün Kahramankazan ilçesi çıkışındaki Kent Ormanı Piknik Alanı'na kadar yürümesi ve burada konaklaması planlanıyor.