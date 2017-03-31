Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na felaket tellallığı eleştirisi

Yargının bağımsızlığıyla alakalı açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun felaket tellalığı yaptığını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, 'Büyük Sivas Buluşması'nda yaptığı konuşmada, "AK Parti 15 yıldır yargı bağımsızlığını tesis etmek için var gücüyle çalışıyor. Biz 'yargı sadece bağımsız olmaz, tarafsız da olmalı' diyoruz, bunun neresi yanlış? 'Hayır' diyenler bunun cevabını verebiliyorlar mı? Veremiyorlar." dedi.

"İŞİN GÜCÜN FELAKET TELLALLIĞI YAPMAK MI?"



Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Ana muhalefet partisinin bir genel başkanı var. Minibüsçülerle oturuyor, onlara diyor ki '17 Nisan'da sizin hat ruhsatlarınız iptal olacak.' Muhtarlarla oturuyor, onlara diyor ki 'muhtarlıklar kapanacak.' İş adamlarıyla oturuyor 'fabrikalarınız elinizden alınacak', efendim olmadı, kahvecilerle oturuyor, 'kahvehaneler kapanacak.' Kardeşim senin işin gücün felaket tellallığı yapmak mı?" dedi.



Başbakan Yıldırım, "Bir de tutturmuş, nereden geldiyse bir Binali Yıldırım sevgisi doğdu; 'Biz Binali Bey için çalışıyoruz.' Niye benim için çalışıyorsun kardeşim? Ben koltuk meraklısı değilim." şeklinde konuştu.