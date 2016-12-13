Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Görmez'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i ziyaret etti.



Diyanet İşleri Başkanlığı'nda gerçekleşen görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Ankara İl Başkanı Adnan Keskin de hazır bulundu.



Edinilen bilgiye göre, görüşme "nezaket ziyareti" çerçevesinde gerçekleşti. Görüşmede, CHP'nin, Kuran kurslarının açılmasına asla karşı olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu'nun, Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den bu kursların denetimi konusunda daha hassas davranılmasını istediği öğrenildi.

Kaynak: AA