Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu milleti aldatma!

Atv-A Haber canlı yayınında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'hayır' kampanyası yürüten Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atv-a haber ortak yayınında anayasa referandumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun "18 yaşında milletvekili olacak, sonra da 2 yılda emekli olacaklar" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi. Erdoğan şöyle konuştu:



"MİLLETİ ALDATMA"

"Milletvekili seçilme yaşının 25'ten 18'e indirilmesi olayıdır. Burada gençlerimize çok büyük hakaretler edildi. Çok ayıp oluyor. 18 yaş olayı sadece benim ülkem erkekleri için geçerli değilki. Kızlarımız için de geçerli. Kaldı ki parlamentoda görev yapmak askerlikten daha aşağı değil. Şu anda 18-25 yaş arası 7 milyon genç var ülkemizde. Kalite sürekli yükseliyor. Bu kaliteyi yok sayamayız. Gözden kaçırdıları şu. İki yıl sonra emekli olmuyor. Milleti aldatma. 65 yaşı beklemek zorunda. Biz gençliğe ufuk veriyoruz. Gençlik kedine verilen değeri görüyor. Bir de eşitleme yapılıyor. Seçme ve seçilme 18. Bundan daha güzel ne olabilir?. Bu gençliğimizin önünün açılmasıdır: Ve ben gençlerime güveniyorum. Bunu 15 Temmuz'da gördük."



"KILIÇDAROĞLU DERSİNİ ÇALIŞMAMIŞ"

"Başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı birleştiriliyor. Sadece cumhurbaşkanı olacak. Ve bir veya iki tane yardımcısı olacak. Bunlarda dışarıdan gelecek. Kılıçdaroğlu dersini çalışmamış. Yönetimde çok başlılık tehlikelidir. Bu kalkacak. Bu dinlediğimiz tablo ana muhalafet partisi başkanının ağzından duymayı arzu ettiğimiz bir şey değildi. Yatıp kalkıp tek adam da tek adam. Hep burdan girdiler. Ya tek adam varsa bu ülkede bu sensin ya. 7 seçim kaybettin hala işin başındasın. Ama millete gittin mi bir şey yapamıyor. Batı'da 2 seçim kaybetsen partinin başında durmuyor ya. Böyle liderler tanıdım. Ama bu kişiyi anlamak mümkün değil. "