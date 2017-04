İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu CHP'yi yanlış yola götürüyor

İçişleri Bakanı Soylu, "CHP'li kardeşlerimize söylüyorum, Kılıçdaroğlu sizi yanlış yola götürüyor, kini, öfkesiyle yanlış noktaya götürüyor, hem de çok yanlış bir yere götürüyor." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alaşehir ilçesindeki Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki mitingde yaptığı konuşmada, 16 Nisan'ın sadece 18 maddelik bir referandumun tarihi olmadığını, "siz iktidar olabilirsiniz ama muktedir olamazsınız" diyenlere milletin vereceği cevap olduğunu söyledi.



Soylu, Türkiye'yi terbiye etmek ve kimliğini başkalaştırmak isteyenlere milletin 16 Nisan'da "Bu vatan, bu bayrak bizimdir" diyeceğini ifade etti.



Mevcut sistemin ekonomik kriz ve darbe ürettiğini, kaos oluşturduğunu dile getiren Soylu, "16 Nisan 'patron millettir' diyen milletin haykırışıdır." dedi.

"6 AYDA BİN TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"



Bitlis'te 5, Şırnak Uludere'de 5 teröristi etkisiz hale getirdiklerini kaydeden Soylu, terörle mücadeleyi sürdürdüklerini, 6 ayda bin teröristi etkisiz hale getirdiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:



"Ağrı Dağı'nın eteklerinde bizim evlatlarımız var bugün. Hakkari'de, Bitlis'te, Siirt'te, her noktada kahraman polislerimiz, jandarmalarımız, her biri kendisini bu memlekete adamış kahraman korucularımız var. Onlar aslan gibi arıyor, kovalıyor ötekiler de fare gibi kaçıyorlar. Kandil'den it gibi havlıyorlar bazen. Ben de buradan diyorum ki 'o kalbinizdeki terörizmi biliyoruz da kendi canınızı biraz düşünüyorsanız zamanı geliyor, oradan sıvışın, kaçın' diyoruz. Bu ülkede, benim ülkemin insanına zarar veren her kim varsa, şehitlerimize ve şehit ailelerimize ızdırap çektiren kim varsa hesabını acımasızca sormazsak namerdiz."

MHP İLE İŞBİRLİĞİ



Kaos ve darbeleri sona erdirmek ve yeni anayasa için MHP ile işbirliği yaptıklarını ifade eden Soylu, "Bir daha '15 Temmuz olmasın, Başbakan asılmasın' dedik. Sorumlusu bizim olmadığımız ekonomik krizlerle karşı karşıya kalmayalım dedik. Kendi irademizle, kendi kararımızla, onların kurduğu sistemle değil, 1960 darbesinden sonra rahmetli Adnan Menderes'in kanı üzerinden kurdukları anayasa ile değil, 1980'den sonra sağcı ve solcu çocuklarımızın kanı üzerinden kurdukları anayasa ile değil. Milletin kendi iradesi ile yapalım dedik. Peki biz bu birlikteliği yaptık, Kılıçdaroğlu kimle birlikte oldu, HDP ile, PKK ile FETÖ ile Almanya ile. Alaşehir Meydanı'ndan söylüyorum, ister PKK, ister FETÖ, ister DAEŞ, ister PYD, ister DHKP-C, ister Almanya, ister Hollanda gelsin topyekün gelsinler, bize Alaşehir, Türkiye yeter." ifadelerini kullandı.



Siyaset yapılabileceğini ancak memleketin bekası söz konusu olunca durup düşünmek gerektiğini vurgulayan Soylu, "Terörle mücadele canhıraş şekilde sürerken, onları tasfiye etmeye çalışırken, onların değirmenine can suyu taşımak niyedir? Bunun hesabının verilmesi lazım. CHP'li kardeşlerimize söylüyorum, Kılıçdaroğlu sizi yanlış yola götürüyor, kini, öfkesiyle yanlış noktaya götürüyor, hem de çok yanlış bir yere götürüyor." diye konuştu.