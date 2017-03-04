Kılıçdaroğlu bu kez valileri baskı altına aldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sürecinde bazı valilerin tarafsızlığını yitirdiğini öne sürerek, "Bütün valilere sesleniyorum, tarafsızlığınızı koruyun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sürecinde bazı valilerin tarafsızlığını yitirdiğini öne sürerek, "Bütün valilere sesleniyorum, tarafsızlığınızı koruyun" dedi.



Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında Kültürpark'ta sivil toplum kuruluşu ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileriyle basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı konuşmada, vatandaşa öncelikle bu halk oylamasında partilerin seçilmediğinin anlatılması gerektiğini söyledi.



Vatandaşa "Bir partinin genel başkanı, mahkemelere hakim tayin etsin mi etmesin mi?" sorusunun da sorulması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, halk oylamasında "evet" denilmesi halinde yargı bağımsızlığının kaybedileceğini öne sürdü.



Her vatandaşın "milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılmasını" da sorgulaması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, seçilen 600 milletvekilinin TBMM'de ne yapacağının da anlaşılmadığını ileri sürdü.



Yeni düzenlemeye ilişkin gerçeklerin henüz vatandaşlar tarafından bilinmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bunları kendi kendimize değil vatandaşa anlatacağız. Kendi coğrafyamızda değil gecekonduda, kıyıda, köşede anlatacağız. 'Bu işlerle ilgilenmiyorum' diyen vatandaşa anlatacağız. O zaman Türkiye'yi gerçekten demokratik standartların egemen olduğu bir ülke haline getirmiş oluruz." dedi.



Dünyada milli kurtuluş savaşını yöneten ve "gazi" unvanını alan tek meclis olan TBMM'yi feshetme yetkisinin Mustafa Kemal Atatürk'e bile verilmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Vatandaş bu ayrıntıların hiçbirisini bilmiyor özellikle bilmemesi için çalışılıyor. Vatan millet edebiyatı yapmayın, gerekirse ilgili maddeyi açıp vatandaşa gösterin. 'Bugünkü sistem iyi çalışmıyor' diyorlar. Çift başlılık varmış. İki cumhurbaşkanı, iki başbakan mı var, 3 adalet bakanı mı var ? Yok. Yeni düzenleme çıktığında asıl o zaman çift başlılık olacak. Başkan, hem başkan hem de partinin genel başkanı olacak."



- TERÖR VE EKONOMİK İSTİKRAR



Değişikliğin hayata geçmesi halinde vali ve partilerin il başkanları arasında da kaos yaşanacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, halk oylaması sürecinde bazı valilerin tarafsızlığını yitirdiğini iddia etti.



Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Bütün valilere sesleniyorum, tarafsızlığınızı koruyun. Referandumda 'şöyle ya da böyle oy kullanın' diye vatandaşı zorlamayın. Devletin valisiysen devletin valisi gibi, tarafsız, dürüst davranacaksın. Vatandaşı 'evet' demeye zorlamayacaksın. Muhtarları çağırıp 'Bak evet demezseniz size yarın hizmet gelmez' demeyeceksiniz. Söylüyorlar çünkü. Yarın başlarına ne geleceğini onlar da bilmek zorundalar."



"Hayır" diyenlerin terörist ilan edildiğini, kapalı kapılar arkasında "bu değişiklik geçerse terörün biteceğinin" söylendiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, "15 yıldır iktidardasınız terörü bitirdiniz de birisi elinizden mi tuttu? Bunu milletin önünde söyleyemiyorlar, kapalı kapılar ardında söylüyorlar. Bu anayasa değişikliği geçerse ekonomide istikrar olacakmış, 15 yıldır siz yönetiyorsunuz istikrarı sağlayamadınız, kaos ortamında mı sağlayacaksınız?" dedi.



Sandıktan "hayır" çıkması durumunda cumhurbaşkanı ve başbakanın görevlerine devam edeceğini, herkesin anayasal güvence içinde çalışmasını sürdüreceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, halkı bilgilendirirken kutuplaşma ve karşılıklı parti mücadelesinden de uzak durulması gerektiğini bildirdi.



Kılıçdaroğlu, daha sonra Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'ne geçerek parti teşkilatıyla basına kapalı görüştü.



