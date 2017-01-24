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24 Ocak 2017 21:47 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2017 21:51

Kılıçdaroğlu: Bu anayasa İslam'a aykırı

Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında, anayasa değişikliğinin İslam'a aykırı olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu: Bu anayasa İslam'a aykırı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu programda Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliğini eleştirirken ilginç bir çıkışta bulundu.

BU SİSTEM İSLAMİYET'E AYKIRI

Cumhurbaşkanlığı sisteminin İslam dinine aykırı olduğunu savunan Kılıçdaroğlu "Bu inanç açısından da doğru değil, demokratik açıkdan da doğru değil. İslamiyet'te istişare vardır. Burada öyle bir şey yok. Her şeye tek başına karar verecek" dedi.

Altaylı'nın "ama bakanlar kurulu olacak" itirazı karşısında iddiasını destekleyemeyen Kılıçdaroğlu, tekrar "tek başına karar verecek" ifadesini kullandı.


Kaynak: haber7

Etiketler: anayasa değişikliğiKemal Kılıçdaroğlu


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