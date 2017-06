Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milletin huzuruna kimse el atamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gabar'sa Gabar, Cudi'yse Cudi, Tendürek'se Tendürek, Bestler Deresi'yse Bestler Deresi, her yerde varız ve olacağız çünkü bu milletin huzuruna kimse el atamayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ceylanpınar ilçe merkezinde vatandaşlara hitap etti.



Vatandaşların "Dik dur eğilme, Ceylanpınar seninle" sloganlarıyla karşılanan Erdoğan, "Sağ olun, var olun, bizler de sizlerle beraberiz. İnşallah önümüzde çok daha güzel günler olacak." karşılığını verdi.



Belediye Başkanı Menderes Atilla ile Ceylanpınar'da yeni dönemin başladığını dile getiren Erdoğan, artık altyapısıyla üstyapısıyla Ceylanpınar'ın daha güzel olacağını, eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, gıda ve tarımda bugüne kadar görmediklerini göreceğini belirtti.



Ceylanpınar'a gelirken asfaltlanan yolları gördüğünü, geçmişte bu yolların olmadığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:



"Peki benim Ceylanpınar'da yaşayan kardeşim toza, toprağa, çamura, hendeğe, çukura, bunlara mı mahkumdu? Ama geçmişteki zihniyet her yerde olduğu gibi benim vatandaşlarımı hendeklere, çukurlara mahkum etti. Çamura, toza, toprağa mahkum etti çünkü insan muamelesi yapmadılar. Şimdi ise devran değişti. Elhamdülillah her geçen gün daha güzel olacak. Ara sokaklarına, imar planlarına varıncaya her yer Ceylanpınar'da daha güzel olacak. Şunu iyi bilin, biz her zaman yanınızdayız, yanınızda olmaya devam edeceğiz."



"İKİ ÖNEMLİ SEÇİM VAR, BUNA ŞİMDİDEN HAZIRLANACAĞIZ"



Şanlıurfa'ya son 15 yılda yaklaşık 35 milyar lira yatırım yapıldığına dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:



"Öncekiler neredeydi? Hiç. Onlar aldıkları parayı dağa gönderdiler. Onlar aldıkları parayı bu ülkenin evlatlarına kurşun olarak kullandılar fakat biz bu millete sevdalıyız, Arap'ına, Kürt'üne, Türk'üne sevdalıyız. 80 milyonuna sevdalıyız. Böyle olmaya da devam edeceğiz çünkü biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Öyle sevmeye de devam edeceğiz ama benim sizden bir ricam var, önce hanım kardeşlerime sesleniyorum, hanımlar kapı kapı dolaşarak gönülleri kazanacaksınız. Bunda var mıyız? Durmak yok. Gençler, sizler de kapı kapı dolaşacak, genç gönülleri bu çatının altına davet edeceksiniz. Durmak yok.



Şimdi de ana kademeye sesleniyorum, durmayacağız, çok çalışacağız zira Rabb'im çalışana veriyor, yan gelip yatana değil. Yeni anayasa oylandı, Ceylanpınar yüzde 50'nin üzerinde 'evet' dedi. Tabii yeterli değil, biz Ceylanpınar'dan daha çok bekliyoruz ama bunun düzeleceğine inanıyorum. Sizin gözlerinizde bunu okuyorum ve Ceylanpınar bu kararı verirse daha fazlası da olur. Şimdi hedef Mart 2019, hedef Kasım 2019. İki önemli seçim var. Buna şimdiden hazırlanacağız."



Şanlıurfa'ya teşekkür borcu olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:



"Siz, Suriye'den gelen kardeşlerinize ensar oldunuz. Oralardan kovulanlara, tehditle topraklarını terk edenlere siz Mekke, Medine arasındaki Ensar gibi ensar oldunuz. Onlara gönlünüzü açtınız. Birileri gibi kovmadınız. Kardeşlerim sizler, inşallah inanıyorum bundan sonra da bu ensar olma görevini, biz Müslümanlara yakıştığı şekliyle yaparsınız ve yapacaksınız."



"BUNU KILIÇDAROĞLU GİBİLER BİLMİYOR, ANLAMAZ"



Bugüne kadar kimsenin huzurunda eğilmediklerine işaret eden Erdoğan, "Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğiliriz, başka hiçbir yerde değil. Yolumuza bugüne kadar böyle devam ettik." dedi.



"Rabia" işaretini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bunu birileri bilmiyor. Bunu Kılıçdaroğlu gibiler bilmiyor, anlamaz. O diğerleri, Kandil'in atıkları var ya, onlar da bilmez ama biz biliriz. Birincisi tek millet, biz tek milletiz. 80 milyon tek milletiz. İki, tek bayrak. Bayrağımızın rengi şehidimizin kanının rengidir. Hilal, bağımsızlığımızın ifadesidir. Her yıldız, şehidimizin ta kendisidir. Bunun dışında bayrak tanımayız. Üç, 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda olan varsa vatandır.' 780 bin kilometrekareyle bu topraklar bizim vatanımızdır. Burayı, kimseye böldürtmedik, böldürtmeyeceğiz. Gabar'sa Gabar, Cudi'yse Cudi, Tendürek'se Tendürek, Bestler Deresi'yse Bestler Deresi, her yerde varız ve olacağız çünkü bu milletin huzuruna kimse el atamayacak. Dört tek devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet tanımıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin garantisi altında bu hizmetleri sürdüreceğiz."



Bayramın "birlik ve beraberlik" olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Onun için bir, iri, diri, kardeş olacağız. Hep beraber Türkiye olacağız." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayarak "Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Sizleri bu dua ve temenniyle Allah'a emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.