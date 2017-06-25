Kılıçdaroğlu bayram namazını Bolu'da kıldı

Bayram namazını Karacaağaç köyünde kılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, davet üzerine köy sakininin evinde kahvaltı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayram namazını Bolu'da kıldı.



Partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüş kapsamında kentte bulunan Kılıçdaroğlu, bayram namazını kamp alanı yakınlarındaki Karacaağaç köyündeki camide eda etti.



Namazın ardından partililer ve köy sakinleriyle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, imamın okuduğu dua sonrası davet üzerine köy sakinlerinden Ayhan Kara'nın evinde kahvaltı yaptı.