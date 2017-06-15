Kılıçdaroğlu, Batı'yı Türkiye'ye müdahaleye mi çağırıyor?

BBP Genel Başkanı Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüşü eleştirdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, dünyada kan ve gözyaşının daha çok Türk ve İslam coğrafyasında aktığını belirterek, emperyalist küresel güçlerin Müslümanları birbirine düşürdüğünü söyledi.



Küresel güçlerin yüzyıllardır bu politikayı uyguladığını ifade eden Destici, "İnşallah buna 'dur' diyecek bin yıl İslam'ın sancaktarlığını yapmış Müslüman Türk milleti olacaktır." diye konuştu.



Destici, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krize değinerek, Katar'ın bütün dünyanın terör olarak kabul ettiği DEAŞ'a karşı koalisyon güçleriyle mücadele içinde olduğunu anlattı.



Katar'ın El Kaide'ye karşı mücadelenin içinde bulunduğunu dile getiren Destici, şunları söyledi:



"PKK, PYD, YPG'ye karşı mücadelede Türkiye'nin yanında. Emperyalist güçler, Hamas'ı, Müslüman Kardeşleri kast ediyor. Hamas, Filistin halkının kurtuluş mücadelesini veriyor. Hamas, bize göre, Müslüman ülkelere göre bir terörist örgüt değil. Müslüman Kardeşler'e baktığımız zaman dünyanın hiçbir bölgesinde terör eylemi yok. Peki, ey Amerika, sen her gün bizim askerimizi, polisimizi şehit eden 22 yaşında gencecik Aybüke Yalçın öğretmenimizi şehit eden PKK, PYD'ye YPG'ye her gün tırlarla en ağır silahları veriyorsun. Sen teröre destek vermiş olmuyorsun da Katar mı destek vermiş oluyor? Teröre destek veren birini arıyorsan aynaya bak kendini göreceksin, başkasını değil. Bugün Katar'a ambargo uygulayan başını Suudi Arabistan'ın çektiği İslam ülkelerine de diyorum ki, 'Gücünüz yetiyorsa ABD'ye, İsrail'e, Rusya'ya yaptırım yapın'. Ama bunu yapmıyorlar çünkü koltuklarını onlara borçlular. Devletimiz, Katar'a destek veriyor. Biz de bu desteğin doğru olduğunu sonuna kadar savunuyoruz."



"KILIÇDAROĞLU, BATI'YI TÜRKİYE'YE MÜDAHALE ETMEYE Mİ ÇAĞIRIYOR?"



Destici, bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun tutuklanması üzerine Ankara'dan İstanbul'a başlattığı tepki yürüyüşünü hatırlatması üzerine, herkesin hukuk içinde hareket etme yükümlülüğünün olduğunu söyledi.



Türkiye'de fitne tohumlarının ekilmek istendiğine değinen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hatta bir iç savaş özlemi içinde olanlar var. Bunları görmek lazım. Dolayısıyla biz, Sayın Kılıçdaroğlu'nu da diğer parti liderlerimizi de herkesi sağduyulu olmaya sabırla ve sükunetle hareket etmeye, hukukun tüm yollarını kullanarak sonuna kadar hukukun içinde kalmaya davet ediyoruz. Sokaklar çare değil. Elbetteki yasal sistem içinde gösteri, protesto hakkı da kullanılabilinir. Ama buralarda azami derecede dikkat etmek gerekir. Türkiye bir 'Gezi' tecrübesi yaşadı. O da 'ağaçlar kesiliyor', 'çiçekler koparılıyor' diye başlamıştı, neredeyse Türkiye'yi bir iç savaşa götürüyordu. Bu da şimdi 'Adalet' diye başlayıp, Türkiye'yi Allah muhafaza etsin, bir kamplaşmaya, ayrışmaya ve iç savaşa sürükleyecek adımların atılmasına vesile olmasın. Sayın Kılıçdaroğlu'nun sabah yaptığı konuşmada, Batı'ya dönerek, 'Biz ülkemizde bir dikta yönetimiyle yönetiliyoruz.' sözleri eğer sehven söylenmişse ivedilikle düzeltilmelidir. Yok, bilerek söylenmişse yanlıştır. Yani Batı'yı Türkiye'ye müdahale etmeye mi çağırıyor. Bu kabul edilemez. Eski CHP, orduyu göreve davet ederdi, şimdiki CHP'de Batı'yı mı göreve davet ediyor? Bunu kabul etmiyoruz."



Konuşmanın ardından hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. Destici daha sonra partisince düzenlenen iftara katıldı.