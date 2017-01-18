Kılıçdaroğlu ile Bahçeli bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Bahçeli TBMM'de görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclisteki görüşmesi sona erdi.

İki liderin, Bahçeli'nin makamında gerçekleşen görüşmesi, yaklaşık 45 dakika sürdü. Bahçeli ve Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda bugün ikinci tur görüşmeleri başlayacak olan anayasa değişiklik teklifi konusunu ele aldı.



"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ KAYGILARIMI PAYLAŞTIM"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile anayasa değişikliğiyle ilgili kaygılarını paylaştığını söyledi.



Kılıçdaroğlu, Bahçeli ile 45 dakika süren görüşmesinin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.



MHP'nin, Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir partisi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bugünlerde benim şahsen görüşmeye ihtiyacım vardı. Sayın Başkan'ı ziyaret ettim, lütfedip kabul ettiler." dedi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bahçeli ile anayasa değişikliğiyle ilgili kaygılarını paylaştığını vurgulayarak, Bahçeli'ye teşekkür etti.



Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamının kapısında uğurlayan Bahçeli'ye de bir değerlendirmesinin olup olmadığı soruldu. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun gereğini söylediğini belirtti.