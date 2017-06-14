CHP MYK'nın olağanüstü toplantısı sona erdi

CHP İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin tutuklama kararının ardından, CHP MYK'nın olağanüstü toplantısı sona erdi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, saat 19.00'da açıklama yapacak.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin tutuklama kararının ardından, CHP Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) olağanüstü toplantısı sona erdi.



Bugün olağan toplantısını gerçekleştiren CHP MYK, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Enis Berberoğlu'nun, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin tutuklama kararının ardından, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanmıştı.



Basına kapalı yapılan toplantı sona ererken, Genel Başkan Kılıçdaroğlu daha sonra TBMM Genel Kurulu'nu terk ederek, partiye gelen CHP milletvekilleriyle bir araya geldi.



Genel merkezin dördüncü katında başlayan toplantı da basına kapalı gerçekleştiriliyor.



KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMA YAPACAK



Kılıçdaroğlu, saat 19.00'da açıklama yapacak.