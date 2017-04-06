Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu açıkla FETÖ'ye diyet borcun mu var

Başbakan Yıldırım, "Ne diyor Kılıçdaroğlu, efendim 15 Temmuz, aslında darbe değilmiş, kontrollü darbeymiş. Sana mı düştü FETÖ'ye sahip çıkmak, bir diyet borcun mu var Kılıçdaroğlu, onu açıkla, diyet borcun mu var?" dedi.

Osmaniye'de halka hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'ye sahip çıkmakla eleştirdi.

Başbakan Yıldırım, "Cumhuriyet Halk Partisi, adeta 'Cumhuriyete Hayır Partisi'ne dönmüş. Ama onların da umutları bitti, yavaş yavaş onlar da anladı ki bu gidiş, gidiş değil, bu yol, yol değil. Onlar da 16'sında 'evet' çıkacağını gördü ve sonucu gördükleri için gittikçe zıvanadan çıkıyorlar, hırçınlaşmaya başladılar, dillerinden dökülenleri kulakları duymuyor. Ne diyor Kılıçdaroğlu, efendim 15 Temmuz, aslında darbe değilmiş, kontrollü darbeymiş. Geç bunları geç. Sana mı düştü FETÖ'ye sahip çıkmak, bir diyet borcun mu var Kılıçdaroğlu, onu açıkla, diyet borcun mu var?" diye konuştu.





