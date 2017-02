Kıbrıs müzakerelerine İngiltere'den destek

İngiltere, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, bir anlaşmanın güvence altına alınması için garantör güç olarak gerekli olan her şeyi yapacağını bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, temaslarda bulunmak üzere Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni ziyaret eden İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon'un Lefkoşa'da Rum mevkidaşı Christoforos Fokaides ile görüştüğünü bildirdi.



Fallon'ın bölgeyi ziyaretinin, geçen ay Cenevre'deki Kıbrıs müzakerelerini takiben önemli bir zamanda gerçekleştiğinin vurgulandığı açıklamada, "Savunma Bakanı, bir anlaşmanın güvence altına alınması için İngiltere'nin garantör güç olarak gerekli olan her şeyi yapacağının altını çizdi. Önceliğimiz, her iki tarafın da, toplumlarına kendilerini güvende hissetmesine izin verecek bir anlaşma bulmasıdır." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, iki bakanın yaptığı görüşmede geçen yıl imzalanan savunma iş birliği anlaşmasını "Savunma İşbirliği Programı" ile derinleştirdikleri belirtildi. Programla özellikle deniz arama ve kurtarmadaki birlikteliğin geliştirilmesi başta olmak üzere, terörle mücadele, krize müdahale, istihbarat paylaşımı, siber savunma ve hava savunması gibi alanlardaki iş birliklerinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.



Açıklamada, İngiliz Bakan Fallon'un da, "Britanya küresel rolünü artırıyor ve Kıbrıs da Avrupa'nın güvenliği ile istikrarının desteklenmesinde kilit bir ortak. Şimdi, terörle mücadele, deniz güvenliği ve krize müdahale alanlarında daha fazla iş birliği yaparak, savunma ortaklığımızı kuvvetlendireceğiz." değerlendirmesine yer verildi.