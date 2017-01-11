Kıbrıs müzakerelerine halktan destek

Kıbrıslı Türk ve Rumlar, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'e, ara bölgede düzenledikleri ortak etkinlikle destek verdi.

Aralarında bazı siyasi partilerin de bulunduğu İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Birleşik Kıbrıs Çözüm ve Barış Platformu üyeleri, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden müzakerelerde liderlere destek amacıyla bir araya geldi.



Ellerinde, "Kıbrıs'ın geleceği için hemen çözüme", "Niko ve Akıncı'ya destek", "Çözüm masada, barış sokakta" pankartları taşıyan grup üyeleri "Kıbrıs'ta çözüm" için destek sloganlar attı.



Etkinlikte, iki toplum adına okunan ortak bildiride, "Kıbrıs'ta çözüm için iki liderin çabalarına destek veriyoruz. Kıbrıslı Türk ve Rumların, tüm Kıbrıs halkının umut ve beklentilerine yanıt verecek bir anlaşmaya varması çağrısında hep beraber bulunuyoruz. Aramızdaki bölünmeyi ortadan kaldıracak, herkes için güvenlik koşullarını yaratacak bir çözüme ulaşma çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.



Etkinlik, Türkçe ve Rumca şarkılar söylenmesinin ardından sona erdi.